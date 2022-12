FIFA roept Messi uit tot Beste Speler van WK; Mbappé door hattrick topscorer

De FIFA heeft Lionel Messi verkozen tot Beste Speler van het WK. De 35-jarige aanvaller pakte zondag na een zinderende finale tegen Frankrijk (3-3, 4-2 na strafschoppen) de wereldtitel met Argentinië. De aanvoerder van la Albiceleste was op het mondiale eindtoernooi goed voor zeven goals en drie assists. Kylian Mbappé werd de topscorer van het WK, terwijl Enzo Fernández de prijs voor Talent van het Toernooi in ontvangst mocht nemen. De Argentijnse doelman Emiliano Martínez werd verkozen tot Beste Keeper van het WK.

Messi had met zijn doelpunten en assists een groot aandeel in de derde wereldtitel van Argentinië én eerste sinds 1986. In de WK-finale scoorde hij tijdens de reguliere speeltijd, schoot raak in de verlenging en benutte een strafschop in de penaltyserie. Het was voor de FIFA reden om Messi tot Beste Speler van het WK te verkiezen. Hij treedt in de voetsporen van Luka Modric. De inmiddels 37-jarige middenvelder ontving de individuele prijs vier jaar geleden, nadat hij met Kroatië de WK-finale bereikte. Frankrijk bleek destijds met 4-2 te sterk.

Mbappé werd met acht treffers topscorer van het WK in Qatar. De sterspeler van Frankrijk was in de finale goed voor een hattrick en bracht les Bleus tot tweemaal toe langszij tegen Argentinië, maar het bleek na de strafschoppenreeks uiteindelijk niet voldoende voor de wereldtitel. Fernández, een van de andere uitblinkers aan Argentijnse zijde, nam de prijs voor Talent van het Toernooi in ontvangst. De middenvelder speelde tijdens het eindtoernooi in de basis na een sterke invalbeurt tegen Mexico, waarin hij goed was voor de 2-0. Martínez werd verkozen tot Beste Keeper van het WK. De sluitpost vervulde een heldenrol tijdens de penaltyserie’s tegen Nederland en Frankrijk.