Beelden: Lionel Messi kan geluk niet op bij zien van wereldbeker

Zondag, 18 december 2022 om 19:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:53

Lionel Messi heeft zondag de absolute kroon op zijn carrière gezet. De sterspeler was in de finale van het WK na strafschoppen te sterk voor Frankrijk en bezorgde zijn land de derde wereldbeker in de geschiedenis. Messi scoorde in de reguliere speeltijd, in de verlenging en in de beslissende strafschoppenserie. Ook werd hij verkozen tot Speler van het WK. Hieronder alvast de eerste veelzeggende beelden van de huldiging.