Felicitaties stromen binnen voor Argentinië na derde wereldtitel

Zondag, 18 december 2022 om 19:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:28

Na het behalen van de derde wereldtitel stromen de felicitaties voor Argentinië binnen. In een krankzinnige finale leken Lionel Messi en Ángel Di María al voor het einde van de reguliere speeltijd de wedstrijd te beslissen, maar Kylian Mbappé bracht daar met een dubbeslag verandering in. Nadat beide ploegen in de verlenging eenmaal scoorden, nam Argentinië de strafschoppen beter. Vanuit de hele wereld stromen de felicitaties voor de kersvers wereldkampioen binnen. Zo zegt Paris Saint-Germain zeer trots op zowel Messi als Mbappé te zijn en heeft ook Juventus twee winnaars in zijn selectie met Di María en Leandro Paredes.

?? What a final! Bravo Leo Messi, thank you @KMbappe for a great final. You have both been heroic. ???? ?? #???????????????????????????????? pic.twitter.com/87yL1ob1xT — Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 18, 2022

Lionel Andrés Messi Cuccittini SOS CAMPEÓN DEL MUNDO ???? pic.twitter.com/JEMhcw8SJj — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2022