Van der Vaart geniet van specifiek moment: ‘Dat je dát durft, buitenaards’

Zondag, 18 december 2022 om 19:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:36

Argentinië is de nieuwe wereldkampioen. De Zuid-Amerikanen waren na een zinderende WK-finale na strafschoppen te sterk voor Frankrijk. Lionel Messi scoorde tijdens de reguliere speeltijd, schoot raak in de verlenging en benutte een strafschop in de penaltyserie. De 35-jarige aanvoerder heeft daarmee de ultieme kroon op zijn toch al imposante loopbaan gezet. Kylian Mbappé toonde eveneens zijn klasse in de finale. De buitenspeler maakte een hattrick en kroonde zich tot topscorer van dit WK.

Argentinië leek na goals van Messi en Ángel Di María in de reguliere speeltijd al op weg naar de wereldtitel, maar een krankzinnige wederopstanding van Kylian Mbappé gooide roet in het eten. Hij scoorde twee keer in twee minuten en mede daardoor ging de wedstrijd met een 2-2 stand de verlenging in. In die verlenging schoot Messi raak uit een rebound en completeerde Mbappé zijn hattrick vanaf de stip. De Fransman kroonde zich daarmee tot topscorer van het WK, maar bleef met lege handen achter doordat Kingsley Coman en Aurélien Tchouaméni faalden in de strafschoppenreeks.

Mbappé ging als eerste achter de bal staan bij de zenuwslopende strafschoppen. De sterspeler had al twee keer raak geschoten vanaf elf meter tijdens de wedstrijd en faalde opnieuw niet. "Hij moest ook gewoon de eerste nemen. Als je zo'n koele kikker bent en zo makkelijk scoort in de wedstrijd... Wat een koele kikker is dat zeg, echt niet normaal", analyseert Leonne Stentler na afloop bij de NOS. Rafael van der Vaart heeft vooral genoten van de strafschop van Messi. "Dat je dat durft. Zo'n penalty is natuurlijk al zenuwslopend. Hij wacht en hij wacht, en kijkt ook nog naar de keeper. Dit is buitenaards."

Hugo Lloris wist geen enkele strafschop te pakken en krijgt daarvoor de rekening betaald van Pierre van Hooijdonk. "Je ziet het verschil hoe beide doelmannen naar de hoek gaan. Hij (Emiliano Martínez, red.) zat er elke keer dichtbij. Hij gaat volledig volle bak naar de hoek. Hij is groot, dat groene shirt maakt hem een soort hulk, waardoor de goal kleiner wordt. Dat speelt echt wel mee." Stentler zag ook dat Lloris niet volledig overtuigde. "Als hij de hoek in ging, was het een slap handje. Het is compleet het tegenovergestelde van Martínez."