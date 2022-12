Frankrijk helemaal met de grond gelijk gemaakt: ‘Het zijn net F-pupillen’

Zondag, 18 december 2022 om 17:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:17

Frankrijk heeft zichzelf een hele slechte dienst bewezen in de eerste helft van de WK-finale. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps werd volledig te kijk gezet door Argentinië en stond tien minuten voor rust al op een 2-0 achterstand door goals van Lionel Messi (strafschop) en Ángel Di María. In de studio bij de NOS worden de Fransen geen moment gespaard.

"Ze spelen een ongelooflijke eerste helft", deelt Rafael van der Vaart nog eerst een compliment uit aan Argentinië. "Het moment niet weggegeven. Di María zag je al na vijf minuten acties maken waaraan je zag dat hij er zin in had. Alles lukt ook, echt een genot om naar te kijken. Hij (Di María, red.) is ongelooflijk snel, daar hebben ze een hele zware aan. Het is goed dat ook anderen opstaan en niet alleen Lionel Messi. Je kan niemand noemen die slecht was."

Pierre van Hooijdonk vindt dat Frankrijk moet afstappen van het 'schijtbakkenvoetbal'. "Dat laten ze al heel vaak zien. Nu ook weer. De Argentijnen willen winnen. Het is net een F-pupillenteam van vroeger, die één goede spits hadden. Het enige wat dat team deed was de ballen naar voren schieten en die snelle spits moest gaan rennen om het verschil te maken. Vandaag dus niet", doelt Van Hooijdonk op Kylian Mbappé.