Woede na strafschop voor Argentinië: ‘Messi moet blijkbaar winnen’

Zondag, 18 december 2022 om 16:56

Op sociale media is vol ontsteltenis gereageerd op de strafschop die Argentinië kreeg in de WK-finale tegen Frankrijk. Ángel Di María ging neer na een lichte aanraking van Ousmane Dembélé en scheidsrechter Szymon Marciniak wees naar de stip, waarna de VAR ook niet ingreep. Lionel Messi benutte de strafschop (1-0), maar het gaat vooral over de manier waarop de strafschop tot stand kwam.

Het was al de vijfde strafschop die Argentinië en Messi dit toernooi te nemen kregen en dat leidt tot cynische reacties op Twitter. Veel mensen vinden dat la Albiceleste te makkelijk aan penalty's komt. Eerder lieten de Kroaten zich na afloop van de met 3-0 verloren halve finale al horen over de in hun ogen veel te makkelijk gegeven strafschop bij de eerste treffer en Pepe stelde na de uitschakeling van Portugal dat de FIFA er alles aan deed om Argentinië wereldkampioen te maken. Die theorie werd later ook nog eens onderstreept door Zlatan Ibrahimovic, die vond dat er veel rare dingen gebeurden als de Zuid-Amerikanen spelen.

Ook bij Studio WK 22 ging het over de strafschop die Marciniak gaf aan Argentinië. "Is het niet een hele goedkope penalty?", vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst zich af. Pierre van Hooijdonk reageerde door te zeggen dat dat deels waar is. "Dit zijn penalty's die je met enige regelmaat gaat zien op het moment dat er een VAR is. Het lijkt een beetje op shoot bij hockey. Het zoeken naar de voet. Dit is zoeken naar contact. Als je gevoeld dat je geraakt wordt, zonder dat je uit balans wordt gebracht, dan is het lastig om terug te draaien voor een VAR. Er is contact." Van der Vaart wees vooral op Dembélé. "Messi zei bobo (tegen Wout Weghorst, red.), maar Dembélé is gewoon een dombo. Dit is ongelooflijk."

