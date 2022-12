Didier Deschamps grijpt snoeihard in en heeft na 40 minuten genoeg gezien

Zondag, 18 december 2022 om 16:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:52

Frankrijk heeft een belabberde eerste helft beleefd van de WK-finale. De equipe van Didier Deschamps keek tien minuten voor rust al tegen een 2-0 achterstand aan door treffers van Lionel Messi (strafschop) en Ángel Di María. Voor Deschamps reden genoeg om keihard in te grijpen. Olivier Giroud en Ousmane Dembélé gingen na veertig minuten naar de kant.

Frankrijk was in het eerste bedrijf in geen velden of wegen te bekennen en werd compleet overklast door een veel feller Argentinië. Messi zette de Argentijnen halverwege de eerste helft op voorsprong vanaf de stip na een overtreding op Di María. Laatstgenoemde verdubbelde ruim tien minuten later zelf de score op aangeven van Alexis Mac Allister. Deschamps greep daarop keihard in en haalde Giroud en Dembélé naar de kant voor Marcus Thuram en Randal Kolo Muani.