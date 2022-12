Chaos in Doha: verkeer loopt volledig vast in aanloop naar WK-finale

Zondag, 18 december 2022 om 15:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:53

Het is chaotisch in en rond Doha in aanloop naar de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië, zo melden de Qatarese autoriteiten. In het openbaar vervoer zijn lange wachtrijen ontstaan met fans van beide landen. Ook op de snelwegen rond het Lusail Stadium loopt het behoorlijk vast. Supporters moeten rekening houden met een langere reistijd.

"Op alle metrostations in Doha en de wegen rond het stadion is het momenteel bijzonder druk”, melden de autoriteiten in Qatar via Twitter. "Het duurt op de stations langer tot je naar binnen kan, je moet rekening houden met lange wachttijden." Verwacht wordt dat het stadion, dat een capaciteit kent van een slordige negentigduizend stoeltjes, voor tachtig procent gevuld zal zijn met Argentijnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook de sluitingsceremonie kent zijn problemen. Na afloop van de WK-finale zou er onder meer een optreden zijn van The Black Eyed Peas, maar dat gaat niet door. De band heeft zich plots teruggetrokken, zo maakte Tom Egbers bekend bij de NOS. De FIFA kon en wilde geen verdere mededelingen doen over de late afzegging. De finale tussen Argentinië en Frankrijk gaat om 16.00 uur van start en is te zien bij de NPO.