Luka Modric heeft laatste WK-duel gespeeld en hint op afscheid in Nederland

Zondag, 18 december 2022 om 14:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:56

De kans bestaat dat Luka Modric in Nederland afscheid neemt als international van Kroatië. De middenvelder zei zaterdag na de gewonnen troostfinale tegen Marokko (2-1) dat hij zijn laatste wedstrijd op het WK heeft gespeeld. Een definitieve punt achter zijn interlandcarrière wil hij nog niet zetten. Mogelijk speelt Modric volgend jaar in Nederland zijn laatste interland, als hij met Kroatië de finaleronde van de Nations League speelt in Rotterdam en Enschede.

Modric had de mogelijkheid om zijn tweede WK-finale op rij te spelen, maar strandde met zijn land in de halve finale ten koste van Argentinië en speelde zaterdag tegen Marokko de troostfinale. Dat duel werd door treffers van Josko Gvardiol en Mislav Orsic met 2-1 gewonnen, tot grote vreugde in Kroatië. "Dit is weer iets heel groots voor ons land", aldus Modric na afloop. "De mensen kunnen niet langer over ons zeggen dat we om de pakweg twintig jaar iets presteren. We hebben Kroatië op de afgelopen WK's op de kaart gezet. We keren als winnaars huiswaarts."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Modric was het zijn laatste wedstrijd op een WK. De 37-jarige middenvelder is er over vier jaar in de Verenigde Staten, Mexico en Canada niet meer bij, zo gaf hij te kennen. "Veel meer dan dat kan ik er nog niet over zeggen", zei hij cryptisch. "Wat de toekomst brengt, moeten we afwachten. Ik wil in elk geval doorgaan tot de finaleronde van de Nations League." Die finaleronde vindt volgend jaar plaats in Nederland. In De Kuip en De Grolsch Veste strijden Nederland, Spanje, Italië en Kroatië in juni om de toernooiwinst.

Modric debuteerde in 2006 in het Kroatische nationale elftal en kwam sindsdien tot 162 interlands. Daarin wist de spelbepaler 23 keer te scoren en was hij 25 keer goed voor een assist. Het bereiken van de WK-finale in 2018 vormde het hoogtepunt van zijn interlandloopbaan. "Ik ben enorm gelukkig met hoe mijn interlandloopbaan tot nu toe is verlopen: we hebben twee keer een WK-medaille veroverd. Het winnen van de wereldbeker was altijd een droom, dat is helaas niet gebeurd. Maar we hebben weer laten zien dat we een geweldige ploeg hebben en dat we een mooie toekomst tegemoet gaan."