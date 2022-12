Louis van Gaal krijgt er ongenadig van langs: ‘Een schande voor het voetbal’

Zondag, 18 december 2022 om 14:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:30

Piet de Visser is niet te spreken over de manier waarop het Nederlands elftal en met name Louis van Gaal zich hebben gepresenteerd tijdens het WK. Oranje stootte in Qatar vrij eenvoudig door tot de kwartfinale, maar maakte nauwelijks indruk. Met name de speelstijl van Van Gaal wordt door De Visser hevig bekritiseerd. Ook confronteert de meesterscout de 71-jarige afzwaaiend bondscoach nogmaals met zijn kritiek aan het adres van de 'wandelende' Lionel Messi.

De Visser is vooral teleurgesteld in het feit dat Van Gaal het zogeheten 'provocerende pressing' heeft gepromoot. "Ik moet het eerlijk zeggen: ik heb van Oranje alleen maar laf voetbal gezien. Gewoon niet meevoetballen, alleen maar wachten op een fout van de tegenpartij, een goaltje maken en dan is het gedaan", aldus de scout in gesprek met de NOS. "Van Gaal zei voorafgaande aan de kwartfinales dat Argentinië met tien man speelde (en Messi vooral wandelde, red.). Nou, Louis, laat ik je dit vertellen: Nederland wandelde soms met tien man. Het was gewoon stilstaand voetbal. Is het waar of niet?"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens De Visser heeft Oranje in vier wedstrijden alleen maar 'afgewacht'. "Als Nederland met dit spel wereldkampioen was geworden, had dat een schande voor het voetbal betekend. Stel je eens voor dat dit spel van Oranje de norm wordt voor het Europese clubvoetbal! Daar moet je toch niet aan denken? Ik vond het zeer, zeer jammer dat Nederland zo voetbalde. Ik heb altijd bewondering gehad voor Van Gaal. Nog steeds, overigens. Maar ik was dit WK zéér teleurgesteld in hem. Niet zozeer in zijn 5-3-2-systeem. Want een systeem, dat zegt me niets. Ik bedoel: een ploeg die verdedigt, staat altijd met vijf man achterin, ook wanneer je 4-3-3 speelt. Dan zakt de verdedigende middenvelder naar de achterste linie."

Schijnwerpers

Zowel Oranje als Van Gaal krijgen van De Visser een 5 als rapportcijfer. "We hebben niet ons voetbalhart laten spreken. We hebben berekenend willen spelen. Van Gaal zei het zelf: 'Ik schaak'. Nou, als ik naar een schaakwedstrijd wil kijken, ga ik wel naar het Hoogovens Toernooi", zegt De Visser. "Ik ken Van Gaal persoonlijk en vind hem een fijne vent. Toch vond ik dat hij te veel de aandacht op zichzelf richtte omdat hij zijn spelers zogenaamd wilde beschermen. Ik had liever gezien dat hij zijn spelers en niet zichzelf in de schijnwerpers had gezet. Ze hebben dit WK welgeteld één keer fris op de aanval gespeeld, toen ze 2-0 achterstonden tegen Argentinië."

De Visser noemt de kwartfinale tussen Frankrijk en Engeland 'een van de mooiste wedstrijden' die hij dit WK heeft gezien. "Geweldig. Prachtig. Alleen had Engeland eigenlijk moeten winnen. In die wedstrijd zat werkelijk alles wat voetbal zo mooi maakt. Spelers met veel techniek. Een ongelofelijke hoeveelheid beleving. En tactisch sterk spel van beide ploegen. Daar zag ik alles wat ik als voetballiefhebber wil zien. Balbehandeling. Passing. Inspelen op elkaars sterke punten. Die wedstrijd toonde aan dat topspelers steeds vaker kunnen excelleren onder enorme druk. Jammer genoeg alleen niet altijd."