Martínez zorgt weer voor ophef: ‘Mbappé weet niks, hij moet stil blijven’

Zondag, 18 december 2022 om 14:05 • Guy Habets • Laatste update: 14:58

Emiliano Martínez heeft in de aanloop naar de WK-finale een sneer uitgedeeld richting Kylian Mbappé. De aanvaller van Paris Saint-Germain zei dat het Zuid-Amerikaanse voetbal niet zo ver is als het Europese voetbal omdat de clubs in Europa beter zijn, maar dat vond Martínez niet kunnen. Hij reageerde als door een adder gebeten.

Mbappé blikte op een persconferentie vooruit richting de WK-finale. Hem werd gevraagd hoe het kon dat het wereldkampioenschap deze eeuw nog maar één keer is gewonnen door een land dat niet in Europa ligt en daar had hij een opmerkelijke verklaring voor. "In Europa spelen de clubs al heel erg lang op hoog niveau", legde hij uit. "Als we op het WK aankomen, weten we wat we gaan krijgen. Brazilië en Argentinië kennen dat niveau nog niet omdat de clubs in Zuid-Amerika nog niet zo ver zijn. Ik denk dat de laatste vier WK's daarom naar Europa gingen."

Die opmerkingen zorgden voor de nodige irritatie bij Martínez. De keeper van Aston Villa en de eerste doelman van la Albiceleste reageerde op de Argentijnse persconferentie als door een adder gebeten. "Mbappé weet niks van voetbal. Hij heeft toch nog nooit in Zuid-Amerika gespeeld? Als je er niets van weet, moet je stil blijven. Maar goed, het doet me verder niets. Ik weet dat wij een geweldige ploeg hebben en zo ziet iedereen ons ook."

Eerder dit WK zorgde Martínez al voor ophef door na afloop van de kwartfinalewedstrijd tegen Nederland de confrontatie te zoeken met de bank van Oranje. Vooraf had bondscoach Louis van Gaal namelijk gezegd dat Nederland 'een plusje' zou hebben bij het eventueel nemen van strafschoppen. Nadat Martínez er twee had gepakt en de serie won, haalde hij zijn gram door meermaals te schreeuwen richting de technische staf van Nederland en in interviews aan te geven dat Van Gaal beter zijn mond had kunnen houden.