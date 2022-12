NEC wil in de winter zakendoen met PSV: naam van aanvaller valt

Zondag, 18 december 2022 om 13:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:52

NEC is in gesprek met PSV over de mogelijke overgang van één of meerdere spelers, meldt Sander Janssen van Voetbal International. De clubwatcher weet dat vertegenwoordigers van de Nijmeegse club zaterdag aanwezig zijn geweest bij het oefenduel van PSV met het Italiaanse Sassuolo. Technisch directeur Carlos Aalbers, die in november het stokje overnam van de vertrokken Ted van Leeuwen, zou in gesprek zijn met Marcel Brands over spelers.

Janssen noemt Johan Bakayoko 'een logische naam' om te volgen voor NEC, maar plaatst meteen de kanttekening dat Aalbers hem te veel op Elayis Tavsan vindt lijken. Het is bovendien niet bekend of PSV openstaat voor een (tijdelijk) vertrek van het Belgische talent. Bakayoko wordt gezien als een van de grootste talenten in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor een definitief vertrek op voorhand onwaarschijnlijk lijkt. Een verhuur zou mogelijk wel tot de opties kunnen behoren.

Bakayoko beleefde afgelopen seizoen zijn absolute doorbraak bij de beloftenploeg van PSV, toen hij in de Keuken Kampioen Divisie tot 32 wedstrijden kwam, waarvan 28 keer als basisspeler. Daarin wist hij liefst zeventien keer het net te vinden. In totaal wist de Belg twintig keer te scoren en fungeerde hij vijftien keer als aangever in 55 wedstrijden bij Jong PSV. In februari van dit jaar maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht in de bekerwedstrijd tegen NAC Breda.

Het is niet bekend voor welke spelers Aalbers afreisde naar het oefenduel van PSV. Wel sprak hij volgens Janssen al met Brands over de nodige spelers. De nieuwe technisch directeur van NEC verkent de markt om in de winterstop eventueel te kunnen toeslaan. De Nijmegenaren bezetten, mede door een onwaarschijnlijke reeks van negen gelijke spelen op rij, de negende plek in de Eredivisie. Zaterdag verloor de ploeg een oefenduel met FC Emmen met 3-2.