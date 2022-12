Deschamps fopt de media met Franse opstelling tegen gewijzigd Argentinië

Zondag, 18 december 2022 om 14:50 • Guy Habets • Laatste update: 15:00

De opstellingen van Frankrijk en Argentinië voor de WK-finale zijn bekend. Didier Deschamps, bondscoach van de Fransen, kiest toch voor een formatie waarin plaats is voor Olivier Giroud. De Franse media verwachtten een verrassende reservebeurt voor de sterke spits van AC Milan, maar dat is toch niet gebeurd. Argentinië start met vier verdedigers én viert de terugkeer van Ángel Di María in de basiself.

Op basis van de afsluitende training van Frankijk in aanloop naar de eindstrijd tegen de Argentijnen, om 16.00 uur Nederlandse tijd en live te zien op NPO 1, werd geconcludeerd dat Giroud weleens uit de ploeg zou kunnen verdwijnen. Door Marcus Thuram op te stellen en als linksbuiten te laten spelen, zou Kylian Mbappé in de as terechtkomen. Toch staat Giroud 'gewoon' aan de aftrap en moet de ster van Paris Saint-Germain op de linkervleugel plaatsnemen.

Frankrijk kampte ook met een griepuitbraak en het was afwachten wie in het centrum van de verdediging konden starten. Raphaël Varane voelde zich niet lekker en ook Dayot Upamecano en Ibrahima Konaté werden geveld, maar Deschamps kan nu beschikken over Upamecano en Varane en stelt dat tweetal meteen op. Adrien Rabiot miste de halve finale tegen Marokko (2-0), maar keert tegen Argentinië terug in de basis. Ook Theo Hernández, die tegen Marokko een tik tegen de knie kreeg, is fit.

Lionel Scaloni, de keuzeheer van de Argentijnen, heeft gekozen voor een formatie met vier verdedigers. Dat was in de halve finale tegen Kroatië ook het geval, ware het niet dat la Albiceleste toen ook met vier middenvelders speelde. Dat is nu niet het geval, want Di María is als vleugelaanvaller teruggekeerd in het elftal. De stilist van Juventus stond in de knock-outfase nog niet in de basis, maar neemt nu de positie rechts voorin in. Lionel Messi staat in de punt en Julián Álvarez komt vanaf links.

Op het allerlaatste moment is er ook een plekje bij de eerste elf ingeruimd voor Nicolás Tagliafico. De voormalig Ajacied dacht na de halve finale, waarin hij vanwege een schorsing voor concurrent Marcos Acuña mocht spelen, weer terug naar de bank verwezen te worden. Vanwege fysieke problemen bij de linksback van Sevilla mag Tagliafico echter toch blijven staan. Lisandro Martínez van Manchester United speelt niet, omdat Scaloni hem alleen gebruikt in een formatie met vijf verdedigers.

De opstelling van Frankrijk: Lloris; Koundé, Upamecano, Varane, Hernández; Tchouaméni, Griezmann, Rabiot; Dembélé, Giroud, Mbappé.

De opstelling van Argentinië: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Fernández, Mac Allister, De Paul; Di María, Messi, Álvarez.