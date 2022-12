BILD weet dat Ajax inzet op zeer onwaarschijnlijke winterse transfer

Zondag, 18 december 2022 om 12:55 • Guy Habets

Ajax heeft interesse getoond in Alexander Nübel, zo schrijft het Duitse BILD. De Amsterdammers zijn op zoek naar een nieuwe doelman en houden de verrichtingen van de 26-jarige Nübel naar verluidt in de gaten. Het is echter lang niet zeker of een transfer tot de mogelijkheden behoort.

Nübel staat immers onder contract bij Bayern München, dat hem verhuurt aan AS Monaco. Er wordt echter gesproken over een vervroegde terugkeer van de doelman, omdat Manuel Neuer onlangs een blessure opliep die hem tot aan het einde van het seizoen aan de kant houdt. Het terughalen van Nübel zou de keepersproblemen van der Rekordmeister in één klap oplossen. De goalie zelf hoopt echter dat het niet zo ver gaat komen.

Hij zou volgens BILD geen goede band hebben met Toni Tapalovic, de keeperstrainer van Bayern. Dat zou een eventuele transfer naar Ajax wellicht mogelijk kunnen maken, ware het niet dat AS Monaco ook niet zit te wachten op een vroegtijdig vertrek van de keeper. Nübel zou aan het einde van het seizoen wel de overstap kunnen maken naar de Johan Cruijff ArenA. De Telegraaf meldde wel eerder dat Ajax al deze transferperiode een keeper wil binnenhalen.

Andries Noppert zou daarvoor in beeld zijn, zo werd eerder al bekend. De Fries stond het afgelopen WK als eerste doelman bij Oranje onder de lat en bewees een betrouwbare sluitpost te zijn. De Amsterdammers moeten wel diep in de buidel tasten om hem los te weken bij sc Heerenveen, dat tien miljoen euro vraagt voor Noppert. Mocht het niet lukken om in januari een nieuwe doelman te halen, zou Nübel dus in beeld kunnen komen.