Transfervrije Luis Suárez is op weg naar nieuwe club: ‘We zijn in gesprek’

Zondag, 18 december 2022 om 12:31 • Guy Habets

Luis Suárez lijkt zich te mogen opmaken voor een nieuw avontuur. De Uruguayaanse spits, die de afgelopen maanden voor Nacional in zijn thuisland speelde om zijn plekje in de WK-selectie te verdedigen, is in gesprek met Club Azul. Dat maakt Victor Velázques, de clubpresident, bekend in gesprek met Mexicaanse media.

Suárez is vanaf 1 januari transfervrij en kan dan gratis worden opgepikt, omdat de spits zelf heeft besloten om niet langer door te gaan bij Nacional. Dat is koren op de molen van Cruz Azul, dat hoopt op een dienstverband van Suárez in Mexico. Velázquez zegt dat er serieus werk wordt gemaakt van de komst van el Pistolero. "Ik kan er nog niks concreets over zeggen, maar we zijn inderdaad in gesprek", zo liet hij optekenen.

Cruz Azul, dat zevende staat in de Mexicaanse competitie, hoopt snel een akkoord te kunnen melden. Toch wordt er niets overhaast. "Natuurlijk willen we Suárez graag naar onze club halen, maar het is wel belangrijk om geduldig te blijven", meldde Velázquez. "We zijn ondertussen ook op zoek naar één of twee andere versterkingen."

Het imposante rijtje clubs waar de nu 35-jarige Suárez voor speelde, kan dus uitgebreid worden met een Mexicaanse werkgever. De veelscorende spits begon zijn loopbaan al bij Nacional, waarna hij via FC Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona en Atlético Madrid weer bij Nacional belandde. Tijdens zijn actieve loopbaan kwam hij ook tot 137 interlands voor Uruguay, waarin hij maar liefst 68 doelpunten maakte. Op het WK speelde hij in drie groepsduels mee.