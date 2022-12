Frankrijk is op finaledag in de ban van nieuwe rel rond Karim Benzema

Zondag, 18 december 2022 om 12:10 • Guy Habets • Laatste update: 12:33

Frankrijk heeft het op de dag van de WK-finale niet alleen over de wedstrijd tegen Argentinië, maar ook over Karim Benzema. De spits van Real Madrid is in opspraak gekomen omdat hij een uitnodiging om de finale bij te wonen heeft afgeslagen. Naar verluidt is er 'iets gebroken' tussen Benzema en de Franse nationale ploeg.

Benzema maakte onderdeel uit van de WK-selectie van Frankrijk, maar liep in aanloop naar het toernooi een dijbeenblessure op. Dat maakte dat hij drie weken zou moeten toekijken en wellicht in de latere fases van het toernooi nog in actie had kunnen komen. Die mogelijkheid werd in stand gehouden door bondscoach Didier Deschamps, die geen vervanger opriep voor Benzema en hem op die manier officieel in de selectie hield. Intern liet de trainer echter aan de spits weten dat er hoe dan ook geen rol meer voor hem was weggelegd.

Dat zit de Ballon d'Or-winnaar van Real Madrid niet lekker. Benzema had graag bij de selectie willen blijven, zo schrijft L'Équipe, omdat hij ervan overtuigd was dat hij later in het toernooi nog een belangrijke rol zou kunnen spelen. Dat dat hem werd ontnomen, leverde frictie op. Daarnaast was de spits zeer ontevreden over de medische staf bij het Franse team, aangezien Benzema vond dat zijn blessure werd veroorzaakt door de hoge intensiteit van trainen en dat er medisch gezien onverantwoord met hem is omgesprongen.

Tenslotte zou Benzema ook zijn irritatie hebben geventileerd over het feit dat hij na zijn gedwongen vertrek ook geen contact meer had met mensen binnen de bond. L'Équipe is er daardoor van overtuigd dat er iets gebroken is tussen Benzema en de nationale ploeg, omdat hij een uitnodiging van president Emmanuel Macron om de finale bij te wonen afgewezen heeft. Benzema kwam afgelopen zomer juist pas terug bij de nationale ploeg, omdat hij lang verwikkeld was in een afpersingszaak.