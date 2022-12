Bryan Ruiz scoort voor FC Twente in emotionele afscheidswedstrijd

Bryan Ruiz heeft zaterdagavond zijn laatste stappen als profvoetballer gezet. De Costa Ricaan speelde een afscheidswedstrijd tegen én met FC Twente, dat het in het vaderland van Ruiz opnam tegen Alajuelense. De wedstrijd eindigde in 2-2 en zowel Ruiz als zijn vijftienjarige zoon kwamen tot scoren.

Ruiz nodigde Twente uit om aanwezig te zijn bij zijn afscheid als profvoetballer en als sparringpartner te dienen voor Alajuelense, de club in Costa Rica waar de technicus nog onder contract stond. Ruiz heeft immers een speciale band met Twente, waar hij tussen 2009 en 2011 speelde. De landstitel in 2010 was het meesterwerk van de Costa Ricaanse stilist, die later in Nederland ook nog voor PSV uitkwam.

De oefenwedstrijd tussen Twente en Alajuelense was een galavoorstelling voor het toegestroomde publiek. Ruiz speelde voor beide ploegen en scoorde al na twee minuten voor Twente. Manfred Ugalde, spits van de Tukkers, maakte er vervolgens 2-0 van en WK-ganger Johan Venegas prikte nog voor rust de aansluitingstreffer namens Alajuelense tegen de touwen. In de tweede helft zorgde Mathias Ruiz, de zoon van Bryan, voor een hoogtepunt door de 2-2 te maken. Daar bleef het bij.

Een paar minuten voor tijd zat het erop voor de hoofdrolspeler zelf. De 37-jarige Ruiz, die tot 147 interlands kwam voor Costa Rica en onderdeel uitmaakte van de WK-selectie, werd gewisseld onder begeleiding van een lichtshow en het nodige vuurwerk. Na de wedstrijd sprak de emotionele Ruiz de aanwezigen nog één keer toe en zat zijn actieve loopbaan er echt op. Over drie dagen spelen Twente en Alajuelense nog een keer tegen elkaar, maar dan in een regulier oefenduel.