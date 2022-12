Vermoedelijke opstelling: Frankrijk zinspeelt op grote verrassing in elftal

Zondag, 18 december 2022 om 11:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:14

Didier Deschamps voert voor de finale tegen Argentinië mogelijk voor het eerst op dit WK een significante verandering door in zijn opstelling, zo stellen Franse media. De bondscoach denkt er serieus over na om centrumspits Olivier Giroud, tot nu toe goed voor vier goals in Qatar, op de bank te posteren, zodat Kylian Mbappé vanuit de as kan opereren.

Op basis van de afsluitende training van Frankijk in aanloop naar de eindstrijd tegen de Argentijnen, zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd en live te zien op NPO 1, concluderen zowel L'Équipe als RMC Sport dat Giroud zijn basisplek mogelijk kwijt is. Marcus Thuram lijkt in het elftal te komen als linksbuiten, zodat Mbappé vanaf die positie kan verhuizen naar die van centrumaanvaller. Het zou een grote verrassing zijn van Deschamps, die op het WK alleen bij afwezige spelers tornde aan zijn elftal.

De keuzeheer beproefde het beoogde concept eerder al wel in Qatar. Thuram, op clubniveau uitkomend voor Borussia Mönchengladbach, viel tijdens het toernooi al vier keer in voor Giroud, waarna Mbappé van positie wisselde. "Ook tijdens het tweede deel van de laatste training speelde Frankrijk in die variant", constateert RMC Sport. "En met succes: Thuram was als aangever beslissend bij een doelpunt. Met Thuram zou Deschamps kiezen voor meer snelheid in de ploeg."

Frankrijk kampt tijdens het WK met een griepuitbraak. Het is afwachten wie centraal in de verdediging kunnen starten. Dayot Upamecano en Ibrahima Konaté stonden op de training in het A-team opgesteld. Toch is het de vraag of Raphaël Varane, die van ziekte hersteld is en wel meetrainde, daadwerkelijk buiten het elftal gelaten zal worden, aangezien Deschamps hem beschouwt als de belangrijkste verdediger in zijn ploeg. Adrien Rabiot miste de halve finale tegen Marokko (2-0), maar keert tegen Argentinië terug in de basis. Ook Theo Hernández, die tegen Marokko een tik tegen de knie kreeg, is fit.

Vermoedelijke opstelling Frankrijk: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernández; Tchouaméni, Griezmann, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Thuram.