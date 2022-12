BBC: Erik ten Hag geeft niet op en gaat opnieuw voor Frenkie de Jong

Zaterdag, 17 december 2022 om 23:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:55

Erik ten Hag blijft volharden in zijn belangstelling voor Frenkie de Jong, zo meldt de BBC zaterdagavond laat. De manager van Manchester United denkt de 25-jarige middenvelder alsnog los te kunnen weken bij Barcelona en plant een nieuwe poging daartoe. Topaankopen doen in januari ziet United echter niet zitten, waardoor Ten Hag waarschijnlijk tot de zomer zal moeten wachten, klinkt het.

Dat Ten Hag de komst van De Jong nog altijd niet uit het hoofd heeft gezet is opvallend te noemen. De voormalig coach van Ajax probeerde de volledige zomer om zijn oogappel naar Old Trafford te halen, maar de vijftigvoudig Oranje-international had daar zelf geen trek in. Toen Manchester United na wekenlange onderhandelingen tot een akkoord kwam met Barcelona over een transfersom van rond de tachtig miljoen euro, slaagde de club er niet om tot een vergelijk te komen met De Jong.

The Red Devils trokken vervolgens de portemonnee voor Casemiro, die voor ongeveer hetzelfde bedrag overkwam van Real Madrid. Ten Hag is tevreden over de Braziliaanse balveroveraar en gelooft tegelijkertijd dat er op het middenveld nog altijd plek is voor De Jong. Ook Jude Bellingham wordt zeer serieus gevolgd. De middenvelder van Borussia Dortmund neemt in de zomer een beslissing over zijn toekomst. Bellingham was al een van de meest begeerde spelers ter wereld en dat zal na zijn glansrol op het WK, waar hij met Engeland tot de kwartfinale reikte, bepaald niet verminderd zijn. United beseft geen favoriet te zijn in de race om Bellingham, weet de BBC.

Na het vertrek van Cristiano Ronaldo, wiens contract werd ontbonden, ligt de prioriteit voor Ten Hag bij het aantrekken van een nieuwe aanvaller. De Britse omroep noemt de naam van PSV'er Cody Gakpo, die zoals bekend op de radar staat. "Gezien de eigendomssituatie van Manchester United is het echter de vraag of de club in januari topaankopen zal doen", klinkt het. De Glazer-familie, door fans van United massaal gehekeld, is bereid om de club te verkopen, zo werd eind november bekend.