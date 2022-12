Joey Veerman pissig op Wesley Sneijder: ‘Dan denk ik: wat een klootzak ben jij’

Joey Veerman was afgelopen zomer bepaald niet gelukkig met uitspraken van Wesley Sneijder. Laatstgenoemde legde na de pijnlijke Champions League-uitschakeling van PSV tegen Rangers (0-1 verlies) extra de nadruk op Veerman door diens interview na de wedstrijd 'merkwaardig' te noemen. "Dankzij hem stond het hele land even in brand", zegt de openhartige Veerman in het YouTube-programma van Andy van der Meijde.

De 24-jarige middenvelder vertelt het hele verhaal Bij Andy in de Auto met een kwinkslag en neemt Sneijder nu niets meer kwalijk. Dat was eind augustus wel anders. Veerman gaf na de gevoelige eliminatie tegen Rangers voor de tv-camera toe liever op 8 te spelen dan op 10. Sneijder fileerde 'het merkwaardige' interview van Veerman. "Het ligt aan alles en iedereen, maar hij heeft op de verkeerde plek gestaan, zo zegt hij zelf", aldus Sneijder. "Jongens, kom op. Ál zijn ballen waren gewoon verkeerd!"

Een klein halfjaar later blikt Veerman terug. "Als iemand iets over je zegt, vind je het gelijk al een klootzak", zegt de middenvelder. "Ik had dat met Sneijder toen ook." De Oranje-recordinternational miste zelfkritiek bij Veerman. "Maar dat had ik zelf ook wel door, dat ik slecht was. Maar dankzij hem stond het hele land even in de fik en moest ik overal op kantoor komen", lacht Veerman.

De PSV'er had met name moeite met de uitspraak van Sneijder dat hij 'zelf als trainer niet blij zou zijn' met een dergelijk interview. "Maar dan denk ik: dit heb je zelf ook weleens gezegd. En ik weet ook wel dat hij op tv iets moet zeggen en er iets van moet vinden. Ik heb verder ook niks tegen hem. Ik vond het een gruwelijke speler. Maar op zo'n moment kan ik wel denken: wat een klootzak ben jij", zegt Veerman opnieuw met een knipoog.

Veerman slaat Veronica Offside, de talkshow waarin Van der Meijde en Sneijder vaste analist zijn, tegenwoordig weleens over, geeft hij toe. "Ik keek Veronica Offside wel altijd, maar nu niet zo vaak meer. Ik ben niet gevoelig voor kritiek, helemaal niet, want ik keek het altijd. Maar ik vind: sommige gasten die ik ken worden best wel hard aangepakt door jullie. Dat vind ik dan wel onterecht, of zo." De Oranjewinter, de WK-talkshow van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen bevalt Veerman beter. "Dat kijk ik wel. Dat gaat vaak ook minder over voetbal."