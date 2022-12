PSV informeert vast ter vervanging van Gakpo: vraagprijs bedraagt 20 miljoen

Zaterdag, 17 december 2022 om 22:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:52

PSV houdt serieus rekening met een vertrek van sterspeler Cody Gakpo, zo meldt het Eindhovens Dagblad zaterdag. De buitenspeler werd afgelopen zomer al gelinkt aan een vertrek en na zijn uitstekende WK is de interesse verder toegenomen. PSV realiseert zich dan ook dat Gakpo Eindhoven achter zich kan laten indien er een 'topbod' voor hem binnenkomt. Jesper Karlsson van AZ is in beeld als potentiële opvolger, maar de vraagprijs van twintig miljoen euro vormt voorlopig een behoorlijk struikelblok.

Afgelopen zomer hengelden Leeds United en het Manchester United van manager Erik ten Hag nadrukkelijk naar de diensten van de Eintovenaar. Van een transfer kwam het destijds niet, maar daar zou tijdens de transferperiode in januari verandering in kunnen komen. Algemeen directeur Marcel Brands bekijkt momenteel hoe de selectie er de komende periode uit moet komen te zien, wat hij in overleg doet met trainer Ruud van Nistelrooij. "Ik gun hem zijn pad, wanneer dat ook gaat komen", liet de oefenmeester weten na het met 2-1 gewonnen oefenduel met Sassuolo. "In de winter of in de zomer kan het en natuurlijk hebben we dat laatste het liefst." Van Nistelrooij zegt genoten te hebben van de prestaties van Gakpo op het WK.

De 23-jarige aanvaller kwam in de groepsduels met Senegal (2-0 winst), Ecuador (1-1) én Qatar (2-0 winst) eenmaal tot scoren. "Dat was genieten. Ik heb echt genoten van Cody. Dit heeft hij verdiend, door hoe hij zich heeft opgesteld. Ik heb hem daarin van heel dichtbij kunnen helpen. Dat maakt me trots.” Desondanks weet de oud-topspits dat het WK-succes van Gakpo op sportief vlak nadelig uit kan pakken voor PSV, dat na de winter om de Eredivisie, Europa League en TOTO KNVB Beker speelt. "Je weet dat er een moment kan komen waarop je geen 'nee' kunt zeggen. De scenario's zijn binnen de club van tevoren besproken en het gaat uiteindelijk om het belang van PSV. Dat moet altijd goed zijn afgewogen.” Afgelopen zomer hield PSV vast aan een transfersom van minimaal vijftig miljoen euro.

Na de prestaties van Gakpo in Qatar is het gewenste bedrag niet lager geworden. Brands liet eerder deze week op een supportersavond weten dat het om een recordtransfer zal moeten gaan om Gakpo te laten vertrekken. PSV zal hoe dan ook rekening moeten houden met een vertrek van zijn jeugdproduct. Onder meer Karlsson wordt genoemd als mogelijke opvolger, maar aan de Zweedse buitenspeler van AZ hangt naar verluidt een prijskaartje van om en nabij de twintig miljoen euro. Te veel van het goede, denkt het Eindhovens Dagblad. Eerder viel ook de naam van Viktor Tsygankov. Het contract van de Oekraïner bij Dynamo Kiev loopt aan het einde van dit seizoen af, wat hem een financieel aantrekkelijke optie maakt. Of zijn salariswensen in te willigen zouden zijn voor PSV, valt echter nog te bezien.