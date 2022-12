Qatarese sjeik zet bij troostfinale opnieuw vrouw te kijk: ‘Onbestaanbaar’

Zaterdag, 17 december 2022 om 21:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:16

Na afloop van het duel tussen Kroatië en Marokko om de derde plaats op het WK heeft Neuza Back geen hand gekregen van de Qatarese sjeik Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Back, die bij het duel aanwezig was als reserve assistent-scheidsrechter, stak bij de medailleceremonie haar hand uit, maar kreeg van Al Thani geen hand terug, maar een knik met het hoofd. Het incident werd bij de NOS niet besproken, maar bij de collega's uit België klinkt verbijstering.

"Dit houd je toch niet voor mogelijk?", reageert Sporza-presentator Karl Vannieuwkerke verontwaardigd na het zien van de beelden. Ook analist stelt Franky Van der Elst zag het voorval. "27 dagen WK heeft niets veranderd aan de situatie in Qatar. En het zal ook niet snel veranderen, hoe pijnlijk dat ook is", aldus de oud-international van België, die Infantino vervolgens op mokkende wijze nadoet: "Dit was het beste WK ooit." Dennis van Wijk, ex-trainer van Willem II en vaste analist op de Belgische tv, betreurt het moment eveneens. "Het was een mooi platform om die verandering te tonen. Maar ja: zes miljard mensen hebben naar het WK gekeken, de FIFA heeft 1,8 miljard dollar winst gemaakt. Die vegen daar hun gat mee af."

Al Thani had eerder al laten zien uit religieuze overwegingen vrouwen geen hand te schudden. Tijdens het WK voor clubs in 2021 had hij na het duel van Bayern München en Tigres geweigerd de officials Back en Edina Alves de hand te schudden. Back was een van de vijf vrouwen die op het WK in Qatar aanwezig waren. Ze deed eerder ervaring op op het WK voor vrouwen in 2019 en maakte tevens deel uit van de delegatie arbiters tijdens de Olympische Spelen in Tokio in 2020. Ook in de Braziliaanse Série A heeft zij inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Naast Back mochten ook Yamashita Yoshimi (Japan), Salima Mukansanga (Rwanda), Karen Díaz (Mexico) en Stéphanie Frappart (Frankrijk) hun opwachting op het WK maken.

Tijdens de wedstrijd Duitsland - Costa Rica (4-2) schreven Frappart, Back en Díaz geschiedenis als eerste vrouwelijke arbiters op een WK. De grootste naam onder de vrouwelijke officials is Frappart. De Française maakt al jaren naam in het mannenvoetbal, daar zij al wedstrijden in onder meer de Champions League, Ligue 1, Nations League en nu dus ook op het WK floot. "Het WK voor mannen is de belangrijkste sportcompetitie ter wereld. Ik was de eerste vrouwelijke scheidsrechter in Frankrijk en in Europa, dus ik weet hoe ik ermee om moet gaan", liet de 38-jarige Frappart voorafgaand aan het duel tussen Duitsland en Costa Rica weten.

