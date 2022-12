Marokko steekt ‘het westen’ nu al de loef af en bindt ‘uitzonderlijk talent’

Zaterdag, 17 december 2022 om 21:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:16

Marokko heeft in Qatar de basis gelegd voor nieuwe triomfen, zegt voormalig Oranje-international Khalid Boulahrouz bij de NOS. De oud-verdediger is ervan overtuigd dat talenten met een dubbele nationaliteit de komende tijd massaal voor Marokko zullen kiezen. Bilal El Khannouss ligt na de troostfinale tegen Kroatië (2-1 verlies) al definitief vast bij de Leeuwen van de Atlas. Het achttienjarige toptalent van KRC Genk maakte zijn debuut en wordt zo uit handen gehouden van België, waar hij geboren werd.

Het Marokkaanse WK-succes kent vele vaders. Van de 26 selectiespelers kwamen slechts 12 in Marokko op aarde. De sterspelers van het elftal van Walid Regragui werden geboren in westerse landen. Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat groeiden als bekend op in Nederland, terwijl doelman Yassine Bounou werd geboren in Canada. Achraf Hakimi zag het levenslicht in de Spaanse hoofdstad Madrid en aanvoerder Romain Saïss kwam ter wereld in Frankrijk. Naast El Khannous werden nog twee Marokkaanse internationals geboren in België: ook Ilias Chair en Anass Zaroury kregen in de troostfinale hun eerste speelminuten op een WK, maar hadden hun debuut eerder al gemaakt.

Het rekruteren van talent is voor de Marokkaanse bond dan ook van levensbelang. "Dit WK is voor Marokko meer dan alleen een vierde plaats", zegt Boulahrouz. "Ze leggen hier een fundament voor de toekomst en voor jongeren die in een twist zitten en niet weten voor welk land ze moeten kiezen. Ik denk dat er nu eerder voor Marokko wordt gekozen omdat ze voelen dat ze een rol van betekenis kunnen spelen."

Bilal El Khannouss

El Khannouss is alvast binnen voor Marokko. De jongeling van Genk kreeg in de troostfinale als basisspeler de voorkeur boven de bewierookte Azzedine Ounahi. "Ounahi is een beetje de ontdekking van het toernooi geworden, waardoor El Khannous lang moest wachten op speelkansen", weet de Belgische ex-verdediger Imke Courtois, die vol lof is over de debutant. "Achttien jaar en hij is bij Genk ook echt de spelverdeler. Hij is de toekomst van Marokko denk ik, ja. Bondscoach Roberto Martínez heeft zelfs nog een poging ondernomen om hem bij het Belgische elftal te halen, maar nu kan het niet meer."

Ibrahim Afellay vindt dat de technisch begaafde El Khannouss tevreden mag zijn over zijn optreden. "Voor zijn allereerste keer, zijn internationale debuut op dit podium, heeft hij het heel goed gedaan. Hij heeft wel laten zien dat hij op voetbal zit. Dit is wel een uitzonderlijk talent. Hij speelt zich onder druk heel knap vrij en hij gaf steekpasses alsof hij al jaren in het nationale elftal speelt, totaal geen last van zenuwen." Wel stond de middenvelder met balverlies op achttien meter van zijn doel aan de basis van het uiteindelijk winnende tegendoelpunt van Mislav Orsic. "Dit is duur lesgeld dat hij hier betaalt", zegt Afellay. "Het is hem vergeven. Hij is pas achttien jaar, dus hier komt hij nu nog mee weg."