Tom Egbers getuige van bizarre confrontatie tussen Hakimi en Infantino

Zaterdag, 17 december 2022 om 19:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:44

Een woedende Achraf Hakimi heeft na afloop van het duel tussen Kroatië en Marokko (2-1) verhaal gehaald bij FIFA-baas Gianni Infantino. De rechtsback was niet te spreken over niet gegeven strafschoppen voor Marokko en tijdens de wedstrijd haalde hij al verhaal bij scheidsrechter Abdulrahman Al-Jassim. Ook na de wedstrijd werd de leidsman uit Qatar belaagd door Hakimi, die door zijn bondscoach Walid Regragui moest worden weggetrokken bij Al-Jassim. De verdediger van Paris Saint-Germain beende vervolgens woedend de catacomben in, waar hij verhaal ging halen bij Infantino.

NOS-verslaggever Tom Egbers stond in de mixed zone en hij maakte melding van het incident. "Terwijl meneer Infantino stond te wachten voordat hij het veld op kon gaan, kwam Hakimi het veld aflopen en die ging op minder dan vijf centimeter van Infantino staan. Met stemverheffing ging hij tegen Infantino tekeer over de scheidsrechter. De bondscoach van Marokko (Regragui, red.) zei vooraf te hopen dat het niet over de scheidsrechter zou gaan, de man uit Qatar, maar Infantino heeft hier, om het plat te zeggen, de zak gekregen van Hakimi. Het was pijnlijk."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Wij wilden dat graag filmen", vervolgt Egbers. De ervaren sportjournalist stelt dat het geen probleem voor hem en cameraman Robbin Hellingwerf geen probleem is om de camera voor de kijker naar links te draaien, maar naar rechts filmen, waar het incident plaatsvond, was geen optie. "Als je naar links met de camera zou gaan (voor de kijker rechts, red.) word je door mensen van de FIFA erop gewezen dat dat absoluut niet de bedoeling is, want alles wat daar gebeurd wordt door de FIFA in beeld gebracht. De FIFA liet dat buiten beeld maar dat heeft plaatsgevonden."

De Marokkanen claimden in de tweede helft tegen Kroatië meerdere strafschoppen. Zo werd Hakimi met een kwartier te gaan duidelijk in de rug gelopen door Bruno Petkovic, waarvoor niet gefloten werd, hoewel het de vraag is of de overtreding binnen het strafschopgebied werd gemaakt. Marokko wilde in de absolute slotfase ook een penalty voor een vermeende handsbal van Petkovic, die de bal echter op de rug kreeg. Anderzijds had ook Kroatië reden tot klagen, omdat het land zelf geen strafschop kreeg voor een duidelijke overtreding van Sofyan Amrabat op Josko Gvardiol.

Kroatië nam al snel de leiding in de wedstrijd via diezelfde Gvardiol, die goed binnenkopte na een fraai uitgevoerde ingestudeerde vrije trap. Marokko kwam via een kopbal van Achraf Dari amper twee minuten later op gelijke hoogte, waarna Mislav Orsic vlak voor rust de winnende treffer verzorgde.