Genieten in NOS-studio: ‘Deze man is driebenig, hoe ga je hem ooit evenaren?’

Zaterdag, 17 december 2022 om 18:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:01

Luka Modric heeft zaterdag in zijn waarschijnlijk laatste wedstrijd op een WK het brons gepakt met Kroatië. De 37-jarige sterspeler wordt na afloop van de troostfinale tegen Marokko (2-1) bewierookt in de studio van de NOS. "Hij past zeker in een rijtje met Andrés Iniesta en Xavi", vindt Ibrahim Afellay.

Danielle Kliwon, sportjournaliste van beroep, gaat Modric missen. "Het is altijd genieten om Modric in actie te zien", aldus Kliwon. "Het is waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd geweest op dit podium. Hij kan misschien nog een EK'tje doen. Ik bedoel: hij is pas 37, het kan gewoon." Modric bezit een unieke kwaliteit, weet de sportjournaliste. "Hij heeft zijn buitenkant rechts zo geperfectioneerd: deze man is eigenlijk driebenig. Hoe ga je hem ooit kunnen evenaren op het middenveld?"

Modric liet zich ook tegen Marokko volop zien. "Ook in deze wedstrijd: het zijn de kleine passjes, ruimte die er eigenlijk niet is, creëert hij voor zichzelf", aldus Kwilon. "Chef's kiss, gewoon. Daar hoef je eigenlijk geen commentaar bij te geven. Gewoon kijken." Kwilon weet hoe de ervaren middenvelder het best omschreven kan worden. "De vader van Modric belde in toen hij de Ballon d'Or won (in 2018, red.) en noemde hem 'zijn genie'. Dat vat Modric wel samen, een genie op het middenveld."

Hoewel Modric in sporttermen op respectabele leeftijd is, gaat hij door bij Kroatië. Afellay heeft veel respect voor de spelmaker. "Op zo'n leeftijd nog zo'n grote rol spelen in het internationale topvoetbal...", aldus de oud-PSV'er. "Vaak wordt er gezegd: hij is te traag of te oud, maar deze man denkt zo snel, waardoor hij eigenlijk zijn snelheid niet nodig heeft. Dat is enorm knap op dat niveau met zoveel fysiek geweld."