Marokko verliest duel om het brons na uitputtingsslag tegen Kroatië

Zaterdag, 17 december 2022 om 17:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:05

Marokko is er niet in geslaagd om de derde plek op het WK te veroveren. De Leeuwen van de Atlas moesten het onderspit delven tegen Kroatië: 2-1. Onder aanvoering van Luka Modric, die naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste wedstrijd op een WK speelde, kwam de vice-wereldkampioen van vier jaar geleden op voorsprong via Josko Gvardiol, waarna Achraf Dari twee minuten later voor de gelijkmaker zorgde. Vlak voor rust tekende Mislav Orsic voor de winnende treffer. Beide ploegen waren met name in het tweede bedrijf zichtbaar vermoeid na een lang en slopend toernooi.

Bij Marokko bleken verdedigers Noussair Mazraoui, Romain Saïss en Nayef Aguerd allen niet fit genoeg om te starten. Jawad El Yamiq, Achraf Dari en Yahia Attiyat Allah begonnen daarom in de basis. Op het middenveld bleef Sofyan Amrabat staan, terwijl Abdelhamid Sabiri en de achttienjarige WK-debutant Bilal El Khannouss hun kans kregen. WK-revelatie Azzedine Ounahi begon daardoor op de bank. De voorhoede werd gevormd door Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri en Sofiane Boufal. Bij Kroatië was de felbegeerde Gvardiol twijfelachtig, maar hij bleek toch fit genoeg te zijn. Marcelo Brozovic, Josip Jovanic en Mario Pasalic begonnen wél op de bank. De posities van die Kroaten werden ingenomen door respectievelijk Josip Stanisic, Lovro Majer en Marko Livaja.

Een schitterende variant levert Kroatië de voorsprong op. Een vrije trap komt op het hoofd van Perisic die de bal breed kopt op Gvardiol. De verdediger met het masker kopt fraai raak: 1-0. Kijk live mee: https://t.co/XQUoSVh8Ks#wk2022 #kromar pic.twitter.com/VkDgRxhTHu — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 17, 2022

Marokko maakte een ongeconcentreerde indruk in de openingsfase en dat leidde bijna tot een eigen doelpunt van doelman Yassine Bounou, die de bal maar net voorlangs zijn eigen doel passte. Luttele minuten later was het wel raak voor het Balkanland. Een overtreding van Amrabat leidde tot een vrije trap, die via het hoofd van Ivan Perisic op het hoofd van Gvardiol belandde: 1-0. Het duurde echter slechts twee minuten voordat Marokko zich herstelde. Een vrije trap van Ziyech belandde via het hoofd van Majer bij Dari, die van dichtbij wist binnen te koppen. Beide ploegen kenden daarna goede fases, maar het was Kroatië dat bijna op voorsprong kwam via Modric. De middenvelder van Real Madrid schoot met links door de benen van Dari, maar Bounou had een redding in huis. De doelman van Sevilla was ook op tijd om de rebound voor de voeten van Livaja weg te tikken.

Even voor het half uur tekende Marokko voor de fraaiste aanval van de wedstrijd. Achraf Hakimi werd door Ziyech de diepte ingestuurd na een fraaie hak-pass, waarna de rechtsback de bal achter de vrijstaande En-Nesyri plaatste. Een één-tweetje tussen Boufal en El Khannouss leidde even later tot een schietkans voor eerstgenoemde, maar hij zag de Kroatische defensie net op tijd ingrijpen. Marokko werd de betere partij en kwam aan de hand van Ziyech tot enkele fraaie aanvallen, maar tot de gewenste grote kans leidde dat niet. Aan de andere kant liet Kroatië zien klinisch te zijn. Slecht uitverdedigen van El Khannouss leidde tot balverlies voor de debutant, waarna Livaja de bal bij Orsic bracht. De spits van Dinamo Zagreb krulde vervolgens prachtig raak: 2-1.

Het is alweer heel snel gelijk in Qatar. Ziyech ziet zijn vrije trap via een Kroatisch hoofd omhoog gaan, waarna Dari van dichtbij in kan koppen: 1-1. Kijk live mee: https://t.co/XQUoSVh8Ks#wk2022 #kromar pic.twitter.com/3xBgUwFTst — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 17, 2022

Regragui besloot aan het begin van de tweede helft om Sabiri te wisselen ten faveure van Ilias Chair. De Kroaten wisten na rust voor het eerste doelgevaar te zorgen. Orsic besloot zijn geluk te beproeven met een schot, dat via de rug van El Yamiq in het zijnet belandde. Niet veel later kwam een voorzet van Majer tot opluchting van de fanatieke Marokkaanse fans niet bij Andrej Kramaric terecht. Kroatië bleef de betere partij en dus besloot Regragui in te grijpen door El Khannouss te wisselen voor Ounahi. Tegenvaller voor Kroatië was het geblesseerd afhaken van Kramaric, die zich liet vervangen door Nikola Vlasic. Bondscoach Zlatko Dalic zag zijn ploeg vermoeid raken en bracht daarom tevens Pasalic en Bruno Petkovic. Ook Marokko had last van vermoeidheid, waardoor Regragui Anass Zaroury, Badr Benoun en Selim Amallah.

Met nog twintig minuten te gaan probeerde Orsic het met een schot van afstand, dat over ging. Niet veel later leken de Kroaten recht te hebben op een strafschop, nadat Amrabat even vasthield bij de mee opgekomen Gvardiol. Scheidsrechter Abdulrahman Al-Jassim besloot ondanks contact met de VAR niet tot het geven van een strafschop. Aan de andere kant kreeg En-Nesyri de kans op gelijkmaker, maar de spits van Sevilla stuitte van dichtbij op Dominik Livakovic. Marokko probeerde de gelijkmaker te forceren, maar kon zich maar moeilijk door de vermoeidheid heen slaan. Kroatië kon leunen op de voorsprong en counterde af en toe, wat onder meer leidde tot een schotkans voor Mateo Kovacic, dat naast ging. Marokko drong in blessuretijd nog aan, maar verder dan een kopbal van En-Nesyri, die net over ging, kwam het niet.

Marokko heeft op dit moment het meeste balbezit, maar Kroatië scoort. Orsic schiet vanaf de linkerkant van het veld met een geplaatste bal zijn land op 2-1. Kijk live mee: https://t.co/XQUoSVh8Ks#wk2022 #kromar pic.twitter.com/92ZD8kmG24 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 17, 2022