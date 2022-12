Fraaie treffers El Ghazi en Bakayoko bezorgen PSV de overwinning in Marbella

Zaterdag, 17 december 2022 om 17:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:40

PSV heeft de oefenwedstrijd tegen Sassuolo, de nummer vijftien van de Serie A, zaterdagmiddag winnend afgesloten. De Eindhovenaren speelden op het trainingskamp in Marbella vier keer dertig minuten tegen de Italianen en waren uiteindelijk met 2-1 te sterk. PSV kwam eerst nog op achterstand na een treffer van Davide Frattesi, maar een geweldig afstandsschot van Anwar El Ghazi en een fraaie aanval waarbij Johan Bakayoko het eindstand was, waren uiteindelijk genoeg voor de overwinning.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij, die uiteraard nog geen beroep kon doen op Oranje-internationals Cody Gakpo, Luuk de Jong en Xavi Simons, begon het oefenduel met Walter Benítez onder de lat. De Argentijnse doelman zag de Eindhovense defensie bestaan uit Phillipp Mwene, Jordan Teze, Armando Obispo en Philipp Max. Op het middenveld stond Ibrahim Sangaré naast de zeventienjarige Tim van den Heuvel en Ismael Saibari, terwijl Noni Madueke, Yorbe Vertessen en Fredrik Oppegard in de voorhoede startten.

In de eerste dertig minuten van de oefenwedstrijd kreeg Obispo de grootste mogelijkheid. De centrale verdediger kopte een corner van dichtbij over. In het tweede halfuur kwamen de Eindhovenaren op achterstand. Sassuolo kwam er op de counter via Emil Ceide razendsnel uit. De Noor dribbelde langs directe tegenstander Mwene en gaf vervolgens de voorzet op Frattesi, die van dichtbij raak kon koppen: 0-1. Beide elftallen zochten na twee keer dertig minuten speeltijd de kleedkamers op voor de rust.

Van Nistelrooij gooide zijn elftal na de onderbreking volledig om. Zo kwamen onder anderen Joël Drommel, Ki-Jana Hoever, Jarrad Branthwaite, Joey Veerman en Érick Gutiérrez in het veld. Na slechts negentig seconden kwam PSV op gelijke hoogte via El Ghazi, die eveneens was ingevallen. De vleugelspeler kwam vanaf de linkerflank naar binnen en schoot vanaf buiten het zestienmetergebied in de rechterbovenhoek geweldig raak: 1-1.

Ruim tien minuten later kwam PSV op voorsprong via Bakayoko na een aanval over meerdere schrijven. De Belg was na knap combinatievoetbal het eindstation en schoot met een hard en laag schot in de verre hoek achter Sassuolo-doelman Gianluca Pegolo: 2-1. In de slotfase van het oefenduel werd niet meer gescoord. PSV verblijft tot en met volgende week vrijdag in Marbella voordat het de voorbereiding op de tweede seizoenshelft voortzet in Eindhoven.