Spelers boos na aankondiging nieuw club- én landentoernooi: ‘Onacceptabel’

Zaterdag, 17 december 2022 om 21:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:14

De aankondiging van de FIFA om een nieuwe landencompetitie op te zetten en het WK voor zowel club- en landenteams uit te breiden blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de wereldvoetbalbond vrijdag al fel bekritiseerd werd om de aangekondigde wijzigingen, heeft nu ook de internationale spelersvakbond FIFPro zich uitgesproken tegen het besluit. "Deze beslissing is eenzijdig genomen, zonder serieus overleg. Laat staan met overeenstemming van de spelers", stelt de vakbond.

Vrijdag werd bekend dat er vanaf 2025 liefst 32 teams zullen deelnemen aan het WK voor clubteams. Daarnaast gaf FIFA-voorzitter Gianni Infantino aan dat er een nieuw landentoernooi komt: de FIFA World Series. Infantino kondigde in 2019 al aan dat er een uitgebreid WK voor clubteams zou komen. Het oorspronkelijke plan was destijds een nieuw toernooi met 24 clubs. De FIFA wilde het WK voor clubteams eigenlijk in de zomer van 2021 uitbreiden, maar vanwege de coronapandemie werd hier een streep doorgezet. In 2025 wordt de uitbreiding van het clubtoernooi alsnog een feit. “Het zal om de vier jaar plaatsvinden. De beste teams ter wereld zullen worden uitgenodigd", liet Infantino weten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Net als de WLF vindt ook de FIFPRO dat de speelkalender overvol raakt. "Wederom zijn er beslissingen genomen om competities op te schalen zonder de juiste veiligheidsmaatregelen te implementeren. De plannen zijn kortzichtig en besteden geen aandacht aan de gezondheid en prestaties van spelers. Dit besluit toont eens te meer aan dat de belangrijkste belanghebbenden van het spel niet op de juiste manier worden betrokken bij de besluitvorming over voetbal, zelfs als het gaat om de kern van hun fundamentele rechten. We verwachten dat de FIFA de onlangs overeengekomen onderhandelingstoezeggingen nakomt en dat respecteert ondanks de aankondigingen van vandaag (vrijdag, red.) en dat de bescherming van spelers en werkzekerheid wordt versterkt en niet verzwakt in de nog overeen te komen wedstrijdkalenders."

WLF en VVCS

De FIFPRO heeft bovendien medegedeeld dat het de onderhandelingen heeft geopend met de WLF om een samenwerking aan te gaan. Gezamenlijk willen de organisaties een wedstrijdkalender afstemmen die overeenkomt met de verplichte gezondheidsbescherming voor spelers, die samen moet vallen onder de gezamenlijke Global Labour Agreement. De FIFPRO benadrukt verder dat de overeengekomen standaarden tussen organisaties en spelers moeten worden beschermd. De WLF liet zich vrijdag eveneens kritisch uit op de FIFA, door net als de FIFPRO te stellen dat de speelkalender overvol raakt en dat de gezondheid van spelers prioriteit moet krijgen.

Ook de Nederlandse spelersvakbond VVCS heeft van zich laten horen. Voorzitter Evgeniy Levchenko is net als de internationale organisaties fel tegen de plannen van de FIFA. “Voor de VVCS is de door FIFA genoemde nieuwe club WK-opzet niet verantwoord en niet acceptabel. Tevens kan zulks niet eenzijdig besloten worden. We krijgen opnieuw de indruk dat FIFA de spelers en hun belangen negeert."