Lloris en Deschamps zien voorkeur voor Messi: ‘Zelfs bij sommige Fransen’

Zaterdag, 17 december 2022 om 15:15 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:45

Hugo Lloris en Didier Deschamps denken dat een groot deel van de wereld hoopt op een overwinning van Argentinië zondagmiddag in de WK-finale. De doelman en bondscoach blijven daar echter rustig onder en kijken uit naar de eindstrijd in Qatar. “Het is vooral een wedstrijd tussen Frankrijk en Argentinië, niet Frankrijk tegen Messi”, aldus Lloris.

Veel Messi-fans hopen uiteraard dat Argentinië zondagmiddag de WK-finale wint ten koste van Frankrijk, zodat de zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar de ultieme kroon op zijn historische carrière zet. Ook Lloris is daarvan op de hoogte. “We weten allemaal wat hij (Messi, red.) betekent voor de geschiedenis van het voetbal. Daar zijn wij alleen niet te veel mee bezig. Bovendien denk ik dat het vooral een wedstrijd is tussen Frankrijk en Argentinië, en niet zozeer wij tegen Messi.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We weten dat Frankrijk achter ons staat, de rest is van minder belang. We zijn dit WK begonnen met een missie, om zo ver mogelijk te komen. Niet veel mensen hadden verwacht dat we opnieuw in de finale konden komen en nu zullen we er alles aan doen om hem opnieuw te winnen”, verwijst de aanvoerder van zowel les Bleus als Tottenham Hotspur naar de gewonnen WK-finale van 2018 tegen Kroatië (4-2).

Ook Deschamps weet dat een groot deel van de wereld zal hopen op een overwinning van Argentinië. “Veel mensen, misschien zelfs sommige Fransen ook, willen een kroning van Messi zien. Er zullen zondag in het stadion ook meer Argentijnse dan Franse supporters zijn. De Argentijnen zorgen voor een fantastische sfeer en het is alleen maar goed dat dat er is bij zo’n grote finale. Maar onze tegenstander zit niet op de tribune, die staat tegenover ons op het veld. Een van de twee teams heeft na zondag een tweede ster op het shirt. Wij gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat wij dat zijn.”

Martínez

Emiliano Martínez, die in de kwartfinale tegen Nederland (2-2, 3-4 na strafschoppen) de penalty’s van Virgil van Dijk en Steven Berghuis stopte, denkt juist dat het zondag ‘Argentinië tegen de rest van de wereld is’. “Na onze eerste WK-wedstrijd tegen Saudi-Arabië (1-2 verlies, red.), had iedereen kritiek op ons terwijl we een reeks van 36 interlands zonder nederlaag hadden neergezet. Onze eerste helft tegen Mexico (2-0 winst, red.) was niet geweldig, maar iedereen wilde ons zien verliezen. Vanaf dat moment werd het wij tegen de rest van de wereld”, zo zei de doelman van Aston Villa afgelopen week tegen Argentijnse media.