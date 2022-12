MVV doet hilarisch verslag van terugreis na afgelast uitduel met Telstar

Zaterdag, 17 december 2022 om 14:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:08

De spelers van MVV zaten vrijdagavond voor niks zes uur in de bus voor het competitieduel met Telstar. De KNVB besloot vlak voor aanvang over te gaan tot afgelasting vanwege een onbespeelbaar veld. Het Twitter-account van MVV zorgde vervolgens voor groot vermaak door uitgebreid verslag te doen van de terugreis naar Maastricht.

Telstar en MVV zouden eigenlijk vrijdagavond om 20.00 uur aftrappen in het BUKO Stadion. “Het veld wordt nog een keer geïnspecteerd door arbiter Perez”, schreven de Limburgers kort voor aanvang op Twitter. “We hebben net nog gebeld met Erben Wennemars, Kjeld Nuis en Suzanne Schulting om ons vanavond op het spekgladde veld bij Telstar te versterken, maar we moeten het met onze eigen schaatsers (spelers) doen.”

Niet veel later bleek dat het veld van Telstar vanwege de kou toch onbespeelbaar was. Hierop besloot de KNVB alsnog een streep te zetten door het Keuken Kampioen Divisie-duel. “Kent u die mop van die voetbalploeg die 3 uur in de bus heeft gezeten om door weer en wind naar de andere kant te reizen om daar te gaan voetballen? Omdat ik ben ingehuurd om vanavond toch ergens verslag van te doen, kunt u hier van minuut tot minuut onze terugreis naar Maastricht volgen”, liet de verantwoordelijke van voor het socialmedia-account vervolgens op Twitter weten.

Wat volgde was een vermakelijk verslag. Zo was er in de veertiende minuut een ‘SCHIT-TE-REN-DE passeerbeweging van de buschauffeur’. “Alsof het niks is. Langs één auto. Langs twee auto's. Zelfs langs drie auto's. Dit is waar mensen voor naar de snelweg komen.” Na een hard, maar fair duel achterin de bus mocht verdediger Rein Van Helden na een half uur de aux-kabel bedienen. Vanwege een korte file kwamen er in de eerste helft acht minuten speeltijd bij. De hervatting liet na de rust bij de McDonalds nog even op zich wachten, aangezien middenvelder Orhan Dzepar zijn McKroket nog niet op had.

Ook over de tweede helft deed het Twitter-account uitgebreid verslag. Zo zou een ‘flitsende actie’ van de buschauffeur geld gaan kosten en duurde de blessuretijd van de tweede helft iets langer dan verwacht vanwege de komst van de ANWB Wegenwacht. Na een rit van zo’n 500 kilometer was de spelersbus van MVV weer thuis. De ploeg van trainer Maurice Verberne is de revelatie van de eerste seizoenshelft in de Keuken Kampioen Divisie. MVV staat momenteel op een knappe derde plaats achter PEC Zwolle en Heracles Almelo.

Kent u die mop van die voetbalploeg die 3 uur in de bus heeft gezeten om door weer en wind naar de andere kant te reizen om daar te gaan voetballen? Telstar - MVV is afgelast. #TELMVV — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) December 16, 2022

'14 | SCHIT-TE-REN-DE passeerbeweging van de buschauffeur. Alsof het niks is. Langs één auto. Langs twee auto's. Zelfs langs drie auto's. Dit is waar mensen voor naar de snelweg komen. #TELMVV — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) December 16, 2022

Er zijn net 3 extra porties van 20 kipnuggets besteld, dus we zitten hier nog wel even. #TELMVV pic.twitter.com/hBwRn3hMEc — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) December 16, 2022

‘50 | Het is vooral te hopen dat er in dit verslag niet te lezen valt dat de paal geraakt is. #TELMVV — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) December 16, 2022

‘83 | Onze supporters gaan er nog één keer vól achter rijden. De bussen op de weg terug uit Velsen-Zuid hebben de spelersbus ingehaald. #TELMVV — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) December 16, 2022