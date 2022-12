Chelsea bereikt akkoord en heeft eerste zomeraanwinst al binnen

Zaterdag, 17 december 2022 om 13:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:20

Chelsea en RB Leipzig zijn het eens geworden over de transfer van Christopher Nkunku, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. Alle documenten en contracten zijn ondertekent, waardoor niets een overgang van de 25-jarige Fransman naar Stamford Bridge nog in de weg staat. De ex-speler van Paris Saint-Germain en achtvoudig international van les Bleus maakt het huidige seizoen nog wel af bij Leipzig, alvorens hij in de zomer van 2023 officieel speler van Chelsea is.

De deal hing al een tijdje in de lucht, daar Nkunku eind september al verschillende medische tests onderging bij de Londenaren. Sindsdien onderhandelden Chelsea en Leipzig over de transfersom van de middenvelder annex aanvaller, wat moeizaam ging aangezien Nkunku zijn contract eind juni nog verlengde tot medio 2026. The Blues betalen naar verluidt meer dan de afkoopsom van zestig miljoen euro die in het contract van de Fransman staat.

Christopher Nkunku deal, signed and sealed — here we go now confirmed. All documents and contracts are also signed, it’s 100% closed. ?????? #CFC

French striker can be considered new Chelses player, starting from July 2023. It’s all signed/sealed with RB Leipzig and player side. pic.twitter.com/u0gOytyM4U