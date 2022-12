‘Ajax serieus in de markt voor zeventienjarig toptalent van Fenerbahçe’

Zaterdag, 17 december 2022 om 12:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:04

Ajax heeft concrete belangstelling voor de zeventienjarige Arda Güler, zo melden Turkse media zaterdagochtend. De middenvelder staat bij Fenerbahçe te boek als toptalent. Naar verluidt is er al contact gelegd met voorzitter Ali Koç en de familie van Güler. De tiener zou zelf ook niet onwelwillend staan tegenover een overstap naar Ajax.

Güler speelde tussen 2014 en 2019 in de jeugdopleiding van Gençlerbirligi. Fenerbahçe raakte onder de indruk van het jonge talent op een Onder 14-toernooi, waarna hij toetrad tot de jeugdopleiding van de Gele Kanaries. Güler werd al snel overgeheveld naar de Onder 19 van Fenerbahçe. Ondanks dat hij tegen tegenstanders speelde die tot vier jaar ouder waren dan hij, beleefde Güler een uitstekend seizoen met tien doelpunten en zeven assists in slechts 22 duels.

Güler trok de aandacht van Vitor Pereira, de toenmalig trainer van het eerste elftal van Fenerbahçe, nadat hij in januari 2021 zijn eerste profcontract tekende. Zijn debuut in de hoofdmacht volgde uiteindelijk in augustus vorig jaar op zestienjarige leeftijd met een invalbeurt in het Europa League-duel met HJK Helsinki. Uiteindelijk kwam Güler het afgelopen seizoen 24 officiële duels in actie, waarin hij drie goals en vijf assists noteerde. Dankzij zijn goede spel en indrukwekkende statistieken verscheen hij op de radar van clubs als Arsenal, Liverpool en Bayern München.

Volgens Turkse media heeft Güler, die momenteel over een verbintenis tot medio 2025 beschikt, een afkoopsom van vijf miljoen euro in zijn contract staan. Bij een bepaald aantal wedstrijden in dit seizoen, zal de contractuele afkoopsom twintig miljoen euro bedragen. Ajax zou bereid zijn om dit bedrag op tafel te leggen, aangezien de verwachting is dat het Turkse toptalent nog genoeg in actie zal komen voor Fenerbahçe. Güler speelde dit seizoen tot nog toe dertien officiële duels, waarin hij goed was voor drie goals en een assist. Hij maakte in november op zeventienjarige leeftijd zijn interlanddebuut voor Turkije tijdens de oefenzege op Tsjechië (2-1).

Gülers voormalige ploeggenoot Mesüt Ozil noemde de tiener in het verleden al eens een 'potentiële wereldster', terwijl Pereira zich na zijn debuut voor Fenerbahçe ook lovend over zijn pupil uitliet. "Ik heb vijf jaar in de jeugdopleiding van FC Porto gewerkt en ik kan zeggen dat ik niet veel spelers heb gezien die de kwaliteit en het karakter van Arda Güler hebben."