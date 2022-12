Bizarre beelden uit Australische derby: doelman geraakt met metalen emmer

Zaterdag, 17 december 2022 om 12:19 • Wessel Antes • Laatste update: 12:37

De stadsderby tussen Melbourne City en Melbourne Victory is zaterdag volledig ontspoord. Tom Glover, de doelman van de thuisploeg, raakte tijdens een veldbestorming van de uitsupporters gewond aan zijn gezicht. De 24-jarige Australiër kreeg een metalen emmer, met daarin vuurwerk, tegen zijn hoofd aan geworpen en kampt nu met een hersenschudding en een flinke wond.

Koploper Melbourne City kwam al vroeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Aiden O’Neill (assist Richard van der Venne), waarna het een stuk grimmiger werd in het AAMI Park. Na twintig minuten liep de situatie uit de hand toen er vanuit het vak van de supporters van Melbourne Victory een fakkel op het veld werd gegooid. Glover pakte het stuk vuurwerk op, om het vervolgens regelrecht terug het uitvak in te gooien. Dat schoot bij de supporters van Melbourne Victory in het verkeerde keelgat.

Looks like a fan has thrown the flare bucket right into the keeper's face in a pitch invasion in the Melbourne derby...pic.twitter.com/l6SmMZl52r — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) December 17, 2022

Tientallen fans kwamen het veld op, waarbij een deel van de supporters het gemunt had op Glover. Stewards en de scheidsrechter probeerden de sluitpost te beschermen, maar konden niet voorkomen dat hij een metalen emmer met vuurwerk op zijn hoofd kreeg. Met een flinke wond in zijn gezicht koos Glover eieren voor zijn geld door naar de kleedkamer te sprinten. Daarna werd besloten om de derby definitief te staken.

More context here. Seems goalkeeper Tom Glover tossed a flare back into the crowd, leading to the pitch invasion and what followed. pic.twitter.com/C3dX0FKgVi — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) December 17, 2022



De wond werd in de kleedkamer direct gehecht, maar de schrik zit er nog behoorlijk in bij Melbourne City. De Australische voetbalbond heeft zojuist via de officiële website een statement naar buiten gebracht over het ‘shockerende’ incident. “Zulk gedrag hoort niet thuis in het Australische voetbal. We gaan onmiddellijk van start met een grootschalig onderzoek, waaruit strenge sancties zullen worden opgelegd.”