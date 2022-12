Deschamps speelt spelletje tijdens voorbereidende persconferentie op WK-finale

Zaterdag, 17 december 2022 om 11:00 • Wessel Antes • Laatste update: 12:40

Bondscoach Didier Deschamps heeft tijdens de voorbereidende persconferentie op de WK-finale tegen Argentinië geen duidelijkheid gegeven over de griepgolf in de selectie van Frankrijk. De Franse media schreven vrijdag dat Adrien Rabiot, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Raphaël Varane en Ibrahima Konaté allen niet okselfris zijn vanwege griepverschijnselen. Deschamps zei zaterdagochtend echter dat hij niet op de hoogte is van de huidige status van zijn spelers, omdat de internationals van les Bleus nog in bed lagen toen hij naar het mediacentrum vetrok.

Gevraagd naar de griepgevallen in zijn selectie, kwam Deschamps met een handige truc op de proppen. “De spelers sliepen nog toen ik vertrok, dus ik heb niet de laatste informatie. We doen ons best om rustig te blijven. Vandaag zal er meer informatie beschikbaar zijn. Ik heb vandaag en morgen om ervoor te zorgen dat we klaar zullen zijn voor deze grote wedstrijd.” Het aanwezige journaille kon moeilijk geloven dat Deschamps echt niet meer wist over de fitheid van zijn spelers, maar werd er uiteindelijk dus niet wijzer op tijdens de persconferentie.

Deschamps zegt dat de griepverschijnselen bij les Bleus geen invloed gaan hebben op de finale. “Er zijn altijd situaties die je niet had verwacht. Daar zullen we ons op moeten aanpassen. We hebben er alles aan gedaan om morgen de wedstrijd tegen Argentinië te mogen spelen en we moeten ons nu op de best mogelijke manier voorbereiden. Ik heb geen zorgen of stress, nee hoor. Het belangrijkste bij de voorbereiding op zo'n wedstrijd is om de sereniteit te behouden.”

Ook recordinternational en aanvoerder Hugo Lloris wilde niets meer loslaten over zijn teamgenoten. “We zullen de volgende training afwachten. We zijn nooit voorbereid op dit soort dingen, het is erg vervelend. We proberen nu gewoon op de best mogelijke manier naar de wedstrijd van zondag toe te leven.” Deschamps kan zondagavond zijn derde WK-titel binnenslepen. Als speler won hij het prestigieuze eindtoernooi in 1998 al, terwijl hij als bondscoach vier jaar geleden in Rusland de wereldtitel pakte. Voor Lloris kan het zijn tweede eindzege worden.