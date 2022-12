Mike Verweij weet het zeker: ‘Ajax zoekt versterkingen voor vijf posities’

Zaterdag, 17 december 2022 om 10:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:14

Ajax staat voor een drukke winterse transferwindow, zo verwacht Mike Verweij. Volgens de journalist van De Telegraaf is Ajax op zoek naar versterkingen op vijf posities, terwijl er ook de nodige belangstelling is voor enkele Ajacieden. Zo azen Edson Álvarez en Mohammed Kudus naar verluidt op een winters vertrek bij Ajax.

"Ik weet dat ze voor best veel posities op zoek zijn naar versterkingen: een linksback, keeper, middenvelder, rechter centrale verdediger en een rechtsbuiten. Het gaat toch wel weer een drukke transferwinter worden bij Ajax", zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Ajax-watcher bracht recent naar buiten dat sc Heerenveen-doelman Andries Noppert hoog op de verlanglijst van de Amsterdammers staat, terwijl het Spaanse Sport meldde dat Alan Varela, een 21-jarige middenvelder van Boca Juniors, ook al maanden op de radar van Ajax staat.

Hakim Ziyech wordt ook al maanden met een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA in verband gebracht. Afgelopen zomer was Ajax al in de markt voor de de 29-jarige middenvelder annex buitenspeler van Chelsea. “Er is heel veel kritiek op Hamstra en Huntelaar, maar zij wilden Ziyech hebben en waren bereid voor hem een transfersom te betalen en ver te gaan qua salaris”, geeft Verweij aan. “Alleen Hamstra en Huntelaar bepalen niet, maar financieel directeur Susan Lenderink. Zij wilde dat niet, maar bepaalde wel dat een uitgerangeerde Argentijn van Sevilla (Ocampos, red.) kon komen. Dat is een enorme gemiste kans geweest. Hamstra en Huntelaar wilden Ziyech, maar Lenderink niet.”

Verweij is tot slot ook heel erg benieuwd naar de ontwikkelingen rondom Edson Álvarez en Mohammed Kudus. “Als je daar dertig, veertig of vijftig miljoen euro voor kunt krijgen... Voor Álvarez is natuurlijk al veertig miljoen geboden op de laatste dag van de zomerse transferwindow door Chelsea. Daarna heeft hij niet goed gespeeld, maar hij ligt heel goed in de markt en is al zolang Mexicaans international. Als ik Ajax was zou ik Kudus wel verkopen, want Schreuder ziet in hem een spits, terwijl hij dat helemaal niet is. Zelf vindt Kudus ook dat hij dat niet is.”