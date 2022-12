Messi heeft gunfactor: ‘Als iemand het verdient om dit WK te winnen, is hij het’

Zaterdag, 17 december 2022 om 09:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:16

Lionel Messi krijgt zaterdag de kans om zijn WK-droom te vervullen. De aanvoerder van Argentinië treedt zondag in de finale van het mondiale eindtoernooi aan tegen Frankrijk. Ronald Koeman, die Messi als trainer van Barcelona één seizoen van dichtbij meemaakte, hoopt dat de sterspeler van la Albiceleste met een wereldtitel de kroon op zijn carrière weet te zetten.

“Als er nu iemand is die het verdient om dit WK te winnen, dan is Leo het”, zegt Ronald Koeman tegenover De Telegraaf. In zijn thuisland wordt verwacht dat hij het voorbeeld van Diego Maradona in 1986 volgt en Argentinië naar een wereldtitel leidt. “Hij wordt gezien als de man die Argentinië wereldkampioen móet maken. Gebeurt het niet, dan krijgt hij ook kritiek. Dat is eigenlijk niet reëel.”

Dat Messi op 35-jarige leeftijd nog steeds het verschil op het hoogste podium weet te maken, komt voor Koeman niet als een verrassing. “Leo is een natuurtalent. Hij kent zijn lichaam zo goed en hij speelt zoveel wedstrijden per jaar, dat hij precies weet tot hoever hij kan gaan. Voor het oog kan hij wel eens even niet meedoen, maar dan wacht hij zijn momenten af, zoals bij de derde goal tegen de Kroaten. Dan zie je ineens hoe beslissend hij is en hoe hij een wedstrijd op slot kan gooien.”

De aanstaande bondscoach van Oranje houdt ook goede herinneringen over aan hun gezamenlijke tijd bij Barcelona. “Leuke trainingen vindt hij geweldig, daar haalt hij al zijn plezier uit”, geeft Koeman aan. “Voor mij als coach was hij geweldig. Je ziet momenten waaruit blijkt dat hij de beste aller tijden is. Wat hij in de halve finale ook weer liet zien, grenst aan het onvoorstelbare. Zo beslissend, zo belangrijk voor zijn ploeg. Daarom vind ik het zo mooi voor hem dat hij nu weer de finale speelt. Ik weet dat hij al die jaren een enorme ambitie heeft om iets groots te winnen met Argentinië.”