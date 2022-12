Regragui voert noodgedwongen wijzigingen door in laatste kunststukje Modric

Walid Regragui en Zlatko Dalic hebben hun elftallen beiden op een aantal posities gewijzigd, zo blijkt uit de opstellingen die zojuist bekend zijn gemaakt voor de troostfinale van het WK. De bondscoach van Marokko heeft voornamelijk defensieve zorgen, terwijl Dalic in meerdere linies voor andere namen kiest. Luka Modric speelt zaterdagmiddag zijn laatste interland voor Kroatië.

Yassine Bounou is opnieuw de Marokkaanse sluitpost in het Khalifa International Stadium. Bij afwezigheid van Romain Saïss, Nayef Aguerd en Noussair Mazraoui wordt de defensie gevormd door Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Achraf Dari en Yahia Attiyat Allah. Op het middenveld voert Regragui twee wijzigingen door. Sofyan Amrabat blijft staan, terwijl Abdelhamid Sabiri en de achttienjarige Bilal El Khannouss, die voor Marokko debuteert, eveneens in de basis starten. WK-revelatie Azzedine Ounahi begint daardoor op de bank.

Voorin kiest de zeer gewaardeerde keuzeheer voor Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri en Sofiane Boufal. Bij de Kroatien verdedigt Dominik Livakovic het doel. Josko Gvardiol was een twijfelgeval, maar is fit genoeg om te starten. Dat geldt niet voor Marcelo Brozovic en Josip Jovanic. Josip Stanisic en Lovro Majer krijgen hierdoor een kans in de basis.

Voorin voert Dalic ook één wijziging door: Marko Livaja speelt in plaats van Mario Pasalic. Voor aanvoerder Modric zal het zijn 162ste en laatste interland voor Kroatië worden. Bij winst sluit hij af met een bronzen medaille op het WK, terwijl Marokko het eerste Afrikaanse land kan worden met eremetaal op het prestigieuze eindtoernooi. De wedstrijd in Al Rayyan, die onder leiding staat van Abdulrahman Al-Jassim, begint om 16.00 uur (Nederlandse tijd) en is live te volgen op NPO 1.

Opstelling Kroatië: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic; Kramaric, Majer, Orsic; Livaja

Opstelling Marokko: Bounou; Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiyat Allah; El Kannouss, Amrabat, Sabiri; Ziyech, En Nesyri, Boufal.