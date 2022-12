Johan Derksen richt pijlen op ‘hansworst’: ‘Asociaal en onverstandig’

Zaterdag, 17 december 2022 om 09:00 • Wessel Antes • Laatste update: 09:16

Hélène Hendriks is van mening dat FC Utrecht een onnodige trap na heeft gegeven aan de uit zichzelf opgestapte Henk Fraser. Dat zegt de presentatrice te gast in De Oranjewinter. Hendriks vindt het vreemd dat algemeen directeur Thijs van Es de oefenmeester eerst de ruimte heeft gegeven om zelf op te stappen, om vervolgens te melden dat hij anders ontslagen zou worden. Johan Derksen is het daarmee eens en noemt de Utrechtse handelwijze zelfs ‘asociaal en onverstandig’.

Hendriks vindt het teleurstellend dat Van Es, nadat Fraser zelf ontslag nam, de media heeft opgezocht om te vertellen dat de club sowieso niet met hem door zou gaan. “Ik vind dit wel een beetje een trap na. Hij heeft de eer aan zichzelf gehouden door op te stappen. Waarom ga je dan nog even zeggen: als hij het niet had gedaan, hadden wij het gedaan? Why? Waarom? Niet nodig.”

Derksen denkt wel te weten waarom Van Es deze uitspraken heeft gedaan. “Even laten weten wie de baas is. Utrecht heeft zich ontzettend asociaal en onverstandig opgesteld in deze hele affaire.” Derksen lijkt überhaupt niet onder de indruk te zijn van de algemeen directeur. “Dat is zo’n lichtgewicht. Als je daar naar luistert, hoor je niet in de Raad van Commissarissen te zitten. Die moet je gewoon wegvegen. Die Hansworst komt helemaal niet uit de voetballerij.”

Fraser-affaire

Woensdagochtend kwam het bericht door dat Fraser ontslagen zou zijn door Utrecht. Later bleek dat de trainer zelf is opgestapt. Fraser gaf in gesprek met de NOS toe dat hij Utrecht-aanvaller Amin Younes afgelopen zaterdag op de training onder meer een duw heeft gegeven en bij de keel heeft gepakt. Vrijdag gaf Van Es meer duidelijkheid over de kwestie.

“Het gedrag van Henk was niet te tolereren”, citeerde het Algemeen Dagblad de algemeen directeur. “De grens opzoeken mag, maar eroverheen gaan niet. Als een supporter zich misdraagt, krijgt hij een stadionverbod. Als iemand op kantoor gewelddadig gedrag vertoont, wordt hij ontslagen. Een trainer die duidelijk grensoverschrijdend gedrag vertoont is niet te handhaven. Als Henk zelf niet de beslissing had genomen om op te stappen, dan hadden wij dit voor hem gedaan.”