Vermoedelijke XI Marokko: zo gaat Regragui op jacht naar Afrikaans brons

Zaterdag, 17 december 2022 om 08:05 • Wessel Antes

Marokko gaat zaterdagmiddag als eerste Afrikaans land ooit strijden om een medaille op het WK. De Leeuwen van de Atlas kunnen hun heldhaftige campagne afsluiten met een overwinning tegen Kroatië, om vervolgens de bronzen medaille mee te nemen uit Qatar. Bondscoach Walid Regragui heeft echter wel de nodige defensieve zorgen, terwijl Luka Modric zijn interlandcarrière maar wat graag wil afsluiten met een medaille.

De verwachting is dat Yassine Bounou zaterdagmiddag gewoon onder de lat staat in het Khalifa International Stadium. Rechtsback Achraf Hakimi moet het achterin gaan doen met drie andere namen naast zich. Romain Saïss kan niet spelen vanwege een spierblessure, terwijl ook Nayef Aguerd (dijblessure) en Noussair Mazraoui (spierblessure) al enkele wedstrijden kwakkelen met hun fitheid.

Daardoor vormen Jawad El Yamiq en Achraf Dari het centrale duo, terwijl Yahia Attiyat Allah de linksback van dienst is. Regragui gaat hoogstwaarschijnlijk weer terugschakelen naar een 4-3-3-formatie, waardoor Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi en Selim Amallah de middelste linie vormen. Voorin staan Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri en Sofiane Boufal geposteerd.

Bij de Kroaten gaan we vermoedelijk drie nieuwe namen zien ten opzichte van de verloren halve finale tegen Argentinië (3-0 nederlaag): Josip Sutalo, Kristijan Jakic en Nikola Vlasic. Sutalo neemt de positie over van Josko Gvardiol, die een waanzinnig WK achter de rug heeft. De verdediger van RB Leipzig is echter een twijfelgeval vanwege een voetblessure.

Inter-middenvelder Marcelo Brozovic lijkt rust te krijgen, waardoor Jakic zal spelen op zijn positie. Voorin krijgt Vlasic weer eens de kans als basisspeler. De aanvaller van Torino moest het dit WK voornamelijk doen met een rol als invaller. De wedstrijd in Al Rayyan, die onder leiding staat van Abdulrahman Al-Jassim, begint om 16.00 uur (Nederlandse tijd) en is live te volgen op NPO 1.

Vermoedelijke opstelling Kroatië: Livakovic; Juranovic, Lovren, Sutalo, Sosa; Modric, Jakic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic.

Vermoedelijke opstelling Marokko: Bounou; Hakimi, El-Yamiq, Dari, Attiyat Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.