Europese topcompetities woest op FIFA na ‘besluit zonder overleg of akkoord’

Zaterdag, 17 december 2022 om 00:18 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:18

De FIFA heeft flinke kritiek gekregen van het World Leagues Forum (WLF). In die organisatie zijn meer dan veertig profcompetities verenigd, waaronder de Eredivisie, LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga en Ligue 1. Aanleiding voor de kritiek op de wereldvoetbalbond is de aankondiging van de uitbreiding van het WK voor clubteams en het WK-format dat mogelijk wederom gewijzigd wordt.

Vrijdag werd bekend dat er vanaf 2025 liefst 32 teams zullen deelnemen aan het WK voor clubteams. Daarnaast gaf FIFA-voorzitter Gianni Infantino aan dat er een nieuw landentoernooi komt: de FIFA World Series. Infantino kondigde in 2019 al aan dat er een uitgebreid WK voor clubteams zou komen. Het oorspronkelijke plan was destijds een nieuw toernooi met 24 clubs. De FIFA wilde het WK voor clubteams eigenlijk in de zomer van 2021 uitbreiden, maar vanwege de coronapandemie werd hier een streep doorgezet.

In 2025 wordt de uitbreiding van het clubtoernooi alsnog een feit. “Het zal om de vier jaar plaatsvinden. De beste teams ter wereld zullen worden uitgenodigd", liet Infantino weten. Dat heeft nu tot sterke weerstand geleid bij het WLF, dat zich zorgen maakt om het welzijn van de spelers. "Deze beslissingen zijn genomen zonder overleg, laat staan dat er sprake is van een akkoord met diegenen die er direct door worden getroffen: de competities, clubs, spelers en fans", zo valt te lezen in het statement. Ook de plannen om het WK in 2026 in groepen van vier te laten spelen, in plaats van de eerder overeengekomen drie, valt slecht bij de organisatie.

"De speelkalender is al overvol, met langlopende nationale clubcompetities en eeuwig uitbreidende internationale competities, creëert het besluit van de FIFA het risico van ophoping van wedstrijden, meer blessures bij spelers en een vervorming van competitieve balans." In het statement valt verder te lezen dat het WLF vindt dat de FIFA de belangen van de gehele voetballerij moet nakomen, 'voor een aanvullend balans tussen nationaal en internationaal voetbal voor de baat van het hele spel'. De WLF geeft tevens aan dat het contact zal opnemen met de FIFA om de aangekondigde veranderingen te bespreken. In januari zal de WLF bijeenkomen om de reactie van de FIFA onder de loep te nemen.

FIFA World Series en opzet WK

Infantino gaf vrijdag ook aan dat er in de vorm van de FIFA World Series een nieuw landentoernooi komt. Dit toernooi moet in een even jaar in maart gehouden gaan worden. Vier landen van vier verschillende continenten nemen het in vriendschappelijke duels tegen elkaar op. Ook gaat de FIFA de opzet van het uitgebreide WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada heroverwegen. In het oorspronkelijke format zouden 48 landen verdeeld worden over zestien poules van drie landen, maar er wordt nu ook gedacht aan twaalf poules van vier. In dat geval loopt het aantal duels echter wel op van 64 naar 102 duels.