Wilfred Genee is geschokt door antwoord Infantino op vraag van Noa Vahle

Vrijdag, 16 december 2022 om 23:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:53

De persconferentie die Gianni Infantino vrijdag belegde is uiteraard voer voor discussie in De Oranjewinter. Verslaggever Noa Vahle voelde de baas van de FIFA aan de tand over zijn opmerkelijke uitspraken over het aantal doden tijdens de bouwwerkzaamheden rondom het WK in Qatar, maar ook ditmaal kwam er geen ander antwoord van Infantino. Presentator Wilfred Genee kan niet geloven dat de topman van de wereldvoetbalbond zo makkelijk kan liegen.

Vahle herinnert Infantino aan zijn uitspraak over slechts drie doden tijdens de bouw van de WK-stadions. Hassan Al Thawadi, de grote baas van de eindronde in Qatar, repte juist over vierhonderd tot vijfhonderd doden. De Zwitserse bestuurder geeft antwoord op de vraag waarom het verschil zo groot is. "Nou, ik denk dat elk dodelijk slachtoffer er een te veel is. Het is een tragedie. De cijfers die je noemt zijn twee verschillende dingen. De drie plus een zijn mensen die zijn overleden tijdens de bouw van de stadions. De vierhonderd tot vijfhonderd die je noemt, zijn mensen die zijn overleden bij de reguliere bouwwerkzaamheden in Qatar", zo benadrukt Infantino.

"Het is toch shocking als je dit ziet? Het gemak waarmee die man liegt, hé, ongehoord toch?", uit Genee zijn verbazing over Infantino. "Hij lult zich er weer uit, als een soort Mark Rutte", vult Johan Derksen aan. Tafelgenoot Hélène Hendriks stoort zich enorm aan de uitspraken van Infantino op het persmoment in Doha. "Vierhonderd of vijfhonderd, hallo, we hebben het over mensenlevens. Het is toch bizar dat hij er zo over praat? Hij praat gewoon over mensenlevens."

Bargast Wierd Duk deelt complimenten uit aan Vahle door te zeggen dat ze 'het fantastisch heeft gedaan' op de persconferentie. Genee vraagt gelijk om applaus voor de verslaggever, die het WK in Qatar de afgelopen vier weken op de voet volgde voor de dagelijkse talkshow. "Dat is toch de vraag die je moet stellen", geeft de presentator tot slot mee aan Vahle.