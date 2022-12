Donny Roelvink krijgt steun van onder meer Kluivert na diagnose teelbalkanker

Vrijdag, 16 december 2022 om 22:58 • Mart van Mourik

Justin Kluivert heeft in de vorm van emoji’s zijn steun uitgesproken aan Donny Roelvink. De zoon van zanger Dries Roelvink vertelde vrijdagavond via sociale media het verschrikkelijke nieuws dat hij lijdt aan teelbalkanker. Hoewel hij in het dagelijks leven niet direct betrokken is bij de voetbalwereld, kan Donny, onder meer van Randy Wolters en arbiter Serdar Gözübüyük, op veel steun rekenen uit de voetballerij. Donny geeft te kennen dat hij onmiddellijk én met succes geopereerd is.

“Een dag die vol stond in het teken van positiviteit”, schreef Roelvink onder zijn post op Instagram. “De kerstboom optuigen, een leuke avond tegemoet met optredens van mijn vader en om de vijf minuten overspoeld worden met honderden mooie berichten over aflevering 7 van Special Forces. En dan hoor je opeens dat je teelbalkanker hebt... Binnen 24 uur een plan van aanpak maken en nu lig ik hier. Na het horen van een positieve CT-scanuitslag (waar gelukkig geen verdere uitzaaiingen waren te zien) ben ik gelijk onder het mes gegaan.”