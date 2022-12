Ethan Mbappé (15) maakt debuut voor eerste elftal van Paris Saint-Germain

Vrijdag, 16 december 2022 om 23:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:08

Ethan Mbappé heeft zijn eerste speelminuten gemaakt voor het eerste elftal van Paris Saint-Germain. Het 15-jarige broertje van superster Kylian Mbappé deed een half uur mee in de gewonnen oefenwedstrijd tegen tweedeklasser Paris FC: 2-1. Trainer Christophe Galtier is met zijn ploeg in voorbereiding op de hervatting van het lopende seizoen en door de afwezigheid van WK-gangers speeltijd bieden aan onder meer Ethan Mbappé.

Het talent uit de jeugdopleiding van de Parijzenaren loste in de rust Fabián Ruiz af, op het moment dat PSG met 1-0 leidde door een treffer van Nordi Mukiele. Zeven minuten na de entree van Ethan Mbappé maakte Ismaël Gharbi er 2-0 van, waarna een eigen doelpunt van Younes El Hannach er nog voor zorgde dat een overwinning voor PSG onzeker werd. De regerend Frans landskampioen begon ondanks de afwezige WK-gangers met de nodige sterren aan het duel. Zo stonden Juan Bernat, Sergio Ramos, Renato Sanches en Marco Verratti aan de aftrap in een wedstrijd die twee helften van een half uur kende.

Het officieuze debuut van Ethan Mbappé komt niet geheel uit de lucht vallen. De middenvelder mocht vorige week al meetrainen met het eerste elftal. Na afloop van het duel met de stadsgenoot liet Ethan Mbappé van zich horen op Instagram, waar hij aangaf 'heel blij' te zijn met zijn eerste optreden op professioneel niveau. PSG speelt voor de hervatting van de Ligue 1, op 28 december tegen RC Strasbourg, op 21 december nog een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser Quevilly Rouen, dat één plek onder Paris FC staat.

Of Ethan Mbappé dan ook aan minuten gaat komen, valt nog te bezien. Wel is zeker dat Galtier het in ieder geval nog zonder de nodige sterren zal moeten stellen. Zo spelen Lionel Messi en Kylian Mbappé zondag in de WK-finale tegen elkaar en is Achraf Hakimi pas sinds woensdag uitgeschakeld, al speelt hij zaterdag nog wel met Marokko om het brons tegen Kroatië. De Brazilianen Neymar en Marquinhos genieten nog van een vakantie na hun vroegtijdige uitschakeling, net als de Portugezen Danilo Pereira, Vitinha en de tijdens het toernooi geblesseerd geraakte Nuno Mendes. Ook Pablo Sarabia, Carlos Soler en Keylor Navas moeten zich nog in de lichtstad melden.