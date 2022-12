Benzema lijkt terugkeer in WK-finale uit te sluiten met cryptisch bericht

Vrijdag, 16 december 2022 om 22:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:41

Karim Benzema komt vrijdag met een cryptisch bericht op zijn Instagram-pagina. De Franse aanvaller brengt namelijk de tekst Ça ne m’intéresse pas (Ik ben niet geïnteresseerd') richting zijn ruim 62 miljoen volgers, terwijl hij enigszins ernstig de camera inkijkt. De spits van Real Madrid en de nationale ploeg van Frankrijk geeft verder geen tekst en uitleg, maar het kan zijn dat zijn woorden te maken hebben met de geruchten in de Franse pers over een eventuele terugkeer bij Les Bleus voor de WK-finale van zondag tegen Argentinië.

De spits van De Koninklijke vertrok in aanloop naar het WK zonder een minuut te hebben gespeeld vanwege een bovenbeenblessure. De aanvaller stond zijn plaats af aan een andere speler, maar bondscoach Didier Deschamps besloot geen vervanger op te roepen. Zijn terugkeer op het veld bij Real Madrid zorgt er echter voor dat de naam van Benzema steeds luider klinkt. Deschamps lijkt er niets van te willen weten, zo bleek donderdag op een persconferentie.

"Pfff... Ik geef er liever geen antwoord op", zei de bondscoach van Frankrijk op het persmoment. "Kom op zeg, de volgende vraag." Benzema zou zelf hebben aangegeven zich fit genoeg te voelen om een rol van betekenis te kunnen spelen tijdens de finale, maar gezien de woorden en houding van Deschamps en zijn eigen teksten op Instagram lijkt dat niet voor de hand te liggen.