Heracles Almelo sluit 2022 af met 8-1 (!) zege; Advocaat wint ook thuis niet

Vrijdag, 16 december 2022 om 21:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:21

Heracles Almelo begint met een uitstekend gevoel aan de feestdagen. De koploper in de Keuken Kampioen Divisie won vrijdagavond op eigen veld met ruime cijfers van laagvlieger FC Dordrecht: 8-1. De voorsprong op nummer twee PEC Zwolle bedraagt met het ingaan van de winterstop vijf punten. De Zwollenaren hebben nog wel een duel tegoed omdat de uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade werd afgelast vanwege het ontbreken van veldverwarming. Dick Advocaat wist ook zijn tweede wedstrijd als coach van ADO Den Haag niet winnend af te sluiten.

Heracles Almelo - FC Dordrecht 8-1

De start van Heracles had niet beter kunnen zijn. Samuel Armenteros kon van dichtbij afronden na goed voorbereidend werk van Thomas Bruns. Dordrecht rechtte de rug en kwam langszij na ruim een halfuur spelen in Almelo. Aliou Baldé was eerder bij de bal dan Michael Brouwer en kon zo voor de 1-1 zorgen. In de slotfase van de eerste helft gaf Heracles nog eens gas, met drie doelpunten als resultaat. Emil Hansson herstelde de voorsprong en Bruns zorgde al koppend voor de 3-1. In de slotminuut had Armenteros met een rake kopbal zijn tweede treffer van de avond te pakken.

Heracles ging in de tweede helft vrolijk door met doelpunten maken. Tien minuten na rust had Armenteros zijn hattrick te pakken, met Hansson als aangever. De 6-1 kwam na een uur spelen op naam van Nikolai Laursen. Heracles dacht ook een zevende treffer aan het totaal toe te voegen, maar de treffer van Laursen in minuut 64 werd geschrapt wegens buitenspel. De uitblinkende Hansson verliet het veld ook met een hattrick, net als Armenteros. In minuut 82 en 83 scoorde de Zweedse linksbuiten, waardoor Heracles 2022 afsluit met een 8-1 overwinning.

? @HeraclesAlmelo staat met de rust al 4-1 voor, de mooiste treffer komt van Samuel Armenteros! ??#HERDOR — ESPN NL (@ESPNnl) December 16, 2022

ADO Den Haag - TOP Oss 0-0

Sinds de komst van trainer Dick Advocaat is ADO er nog niet in geslaagd om zich te verzekeren van de drie punten. De Hagenaren, die afgelopen speelronde met 4-1 onderuitgingen bij Almere City, zochten vanaf de eerste speelminuut de aanval. Onder meer Joël Zwarts, Finn van Breemen en Mario Bilate kregen de kans in de eerste helft om de openingstreffer aan te tekenen, maar zij slaagden daar niet in. Ook in het tweede bedrijf was de thuisploeg de bovenliggende partij. Zeker in de openingsfase na rust kwam men enkele keren in de buurt van het vijandige doel, maar TOP Oss hield stand tot het laatste fluitsignaal: 0-0.

Dick Advocaat wist weer niet te winnen met ADO Den Haag.

FC Eindhoven - VVV-Venlo 0-2

De eerste grote kans viel pas na een halfuur te noteren. Daan Huisman schoot uit een moeilijke hoek over na goed voorbereidend werk van Sven Braken. Charles-Andreas Brym verzuimde kort voor rust Eindhoven op voorsprong te brengen: de spits zag een schot van dichtbij via doelman Ennio van der Gouw naast het doel verdwijnen. Een kwartier voor het einde werd dan toch de ban gebroken. Invaller Mitchell van Rooijen schoot raak nadat een voorzet in de zestien van Eindhoven was blijven hangen. Met nog acht minuten op de klok gooide VVV het duel in het slot, al kreeg het daarbij hulp van de thuisclub. Jasper Dahlhaus gleed de bal namelijk ongelukkig in eigen doel.

Helmond Sport - FC Den Bosch 1-0

Voor rust gebeurde er weinig in Helmond. Zeven minuten voor het rustsignaal had Den Bosch eigenlijk op voorsprong moeten komen. Joey Konings omspeelde doelman Mike Havekotte, om vervolgens Nikolaj Möller aan te spelen. De boomlange spits kwam echter net tekort om de voorzet tot doelpunt te verwerken. Beide ploegen hielden elkaar in bedwang na rust, al was het Helmond dat ruim twintig minuten voor tijd het net wist te vinden. De geheel vrijstaande Arno van Keilegom wist de goed keepende Wouter van der Steen van dichtbij te verschalken: 1-0. Den Bosch was in de slotfase niet bij machte om de achterstand nog weg te werken.

NAC Breda liet zich thuis verrassen door Almere City

NAC Breda - Almere City FC 0-1

De Noord-Brabanders moesten flink improviseren, daar eerste doelman Roy Kortsmit ziek was. De twintigjarige Pepijn van de Merbel nam de honneurs waar, terwijl keeperstrainer Gabor Babos (48) uit nood als reserve bij de wedstrijdselectie zat. De score werd geopend in de 22ste speelminuut. Na de balverovering van Danny Post belandde de bal via Pacu en Ilias Alhaft bij Jeredy Hilterman, die vervolgens op koelbloedige wijze afrondde: 0-1. Voormalig NAC-aanvaller Hilterman is een persona non grata bij de club uit Breda, daar hij op het kampioensfeest van FC Emmen liederen zong over zijn voormalige werkgever. Waar de thuisploeg in het eerste bedrijf geen uitgespeelde kans wist te creëren, was men in de tweede helft nadrukkelijker aanwezig. Ondanks het toegenomen aantal aanvallende impulsen werd de gelijkmaker niet meer gevonden.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 18 14 1 3 33 43 2 PEC Zwolle 17 12 2 3 22 38 3 MVV Maastricht 17 10 3 4 7 33 4 FC Eindhoven 18 9 5 4 7 32 5 Almere City FC 18 10 2 6 6 32 6 VVV-Venlo 18 9 4 5 2 31 7 Willem II 18 7 6 5 6 27 8 Jong AZ 16 7 3 6 5 24 9 Roda JC Kerkrade 17 7 3 7 2 24 10 Jong PSV 18 6 6 6 1 24 11 Telstar 17 5 7 5 -7 22 12 Jong Ajax 18 5 7 6 1 22 13 De Graafschap 18 6 3 9 -4 21 14 NAC Breda 18 6 3 9 -8 21 15 FC Den Bosch 18 6 1 11 -7 19 16 FC Dordrecht 18 5 4 9 -12 19 17 Helmond Sport 18 6 0 12 -17 18 18 ADO Den Haag 18 4 5 9 -10 17 19 TOP Oss 17 4 2 11 -13 14 20 Jong FC Utrecht 17 3 3 11 -14 12