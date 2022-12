Fraser legt nu zelf uit waarom hij zo fel reageerde in de richting van Younes

Vrijdag, 16 december 2022 om 21:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:09

Henk Fraser gaat in gesprek met de NOS dieper in op zijn veelbesproken ontslag bij FC Utrecht. De vertrokken oefenmeester steekt de hand in eigen boezem na het incident met Amin Younes op het trainingsveld van de club uit de Domstad. Fraser vindt dat sommige mensen bij Utrecht verkeerd zijn bejegend en voelt zich daardoor geroepen om zijn verhaal te doen.

"Spijt is lastig, want het is een impulsieve reactie. Met heel veel consequenties, en daar heb je wel spijt van", antwoordt Fraser op de vraag of hij spijt heeft van zijn gedrag richting Younes. "Het heeft ook consequenties voor mij, ik heb ook die handeling gedaan. Daar moet je mee dealen. Maar het heeft ook invloed op mensen die toch al graag hun mening geven over Younes, mij maar ook mensen die eigenlijk handelen naar eer en geweten. Jordy (Zuidam, technisch directeur, red.) heeft zich puur professioneel gedragen, die kan niet anders. Ik heb me toch al verbaasd over de kritiek op hem in de afgelopen tijd over hoe hij gepresteerd heeft de afgelopen jaren", neemt Fraser het op voor de technisch eindverantwoordelijke.

"Kees Jansma is voor mij altijd top geweest en bij Frans (Van Seumeren, grootaandeelhouder, red.) heb ik een speciaal gevoel", zo benadrukt Fraser. "Als je praat over spijt, dan zit het hem daarin. Ik heb mensen waar ik verantwoordelijk voor ben, mijn kinderen en kleinkinderen en noem maar op. Dat is iets wat me bezighoudt. Maar ook mensen zoals Frans van Seumeren, die was fantastisch voor mij. Tot op het einde. De beslissing heb ik samen met hem genomen, en dat zegt ook al genoeg. En de afwikkeling is fantastisch, daar kan ik niks anders over zeggen. Dat is ook de reden dat ik hier sta", neemt Fraser de leiding van Utrecht dus niets kwalijk na het incident op het trainingsveld.

Fraser weet dat er grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden, maar hij wil wel een en ander nuanceren. "Als dit dertig jaar geleden was gebeurd, dan had iedereen van mij letterlijk en figuurlijk verwacht dat ik hem (Younes, red.) een draai om zijn oren zou geven. Is dat gepast? Nee, ook al in die tijd niet", geeft de coach antwoord op zijn eigen vraag. "Maar het is een andere tijd. Vijf of tien jaar geleden had je waarschijnlijk een fikse boete gehad. Een aantekening, een reprimande. En mogelijk had je met de speler een drankje gedaan en het is uit de wereld. Je gaat met elkaar door, al kan het een krasje achterlaten. In beide tijden is het niet gepast, maar nu meer dan ooit."

De ontslagen trainer blikt tot slot nog een keer terug op de ruzie met Younes op het trainingsveld. Volgens hem is het incident nadien behoorlijk opgeblazen. "Er werd gescoord en Younes was het daar niet mee eens. Wat mij triggerde was de discussie over de beslissing van de scheidsrechter, in dit geval Urby Emanuelson. Ik vond het respectloos richting Urby, dat was gezagsondermijnend in mijn ogen. Ik heb een paar keer aangegeven dat hij moest stoppen en ik gaf hem een duw", reconstrueert Fraser. "Daarna draaide Amin zich om en maakte hij een opmerking. Daar reageerde ik feller op en ik pakte hem ook beet. Het klinkt grappiger dan ik het bedoel, want ik wilde hem eigenlijk bij zijn kraag pakken. Maar de trainingspakken van tegenwoordig hebben geen kraag meer, het zit meteen dus om je nek. Ik pakte hem beet en dat was geen goede handeling."