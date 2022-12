Messi krijgt nieuwe kamergenoot voor finale door eerbetoon Argentijnse bond

Vrijdag, 16 december 2022 om 20:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:18

Sergio Agüero speelt een bijzondere rol bij de nationale ploeg van Argentinië, zo meldt TyC Sports. De Zuid-Amerikanen nemen het zondag in de WK-finale op tegen Frankrijk en de Argentijnse voetbalbond AFA is er alles aan gelegen om het goud binnen te halen. De bond grijpt daarom alles aan om la Albiceleste te helpen in zijn voorbereiding en heeft besloten om Agüero een actieve rol te geven in aanloop naar de wedstrijd tegen de regerend wereldkampioen.

Net als de AFA sprak ook de selectie van bondscoach Lionel Scaloni de wens uit om Agüero bij de ploeg te houden. De oud-topspits deelde jarenlang een kamer met boezemvriend Lionel Messi en dat zal in aanloop naar de allesbeslissende wedstrijd van zondag ook het geval zijn. Agüero was daarnaast ook aanwezig op de training van donderdag, waar hij volgens het Argentijnse medium een prachtig doelpunt wist te maken.

Het is zeker niet de eerste keer dat het door hartproblemen gepensioneerde clubicoon van Manchester City in het nieuws komt tijdens dit WK. Tijdens en na afloop van het na strafschoppen gewonnen duel met Nederland in de kwartfinale liepen de gemoederen hoog op tussen de ploegen. Zo sneerde Messi tijdens een interview na afloop naar Wout Weghorst, door hem 'dommerik' te noemen. De spits van Oranje, die tweemaal trefzeker was tegen de Argentijnen, wilde na afloop in de spelerstunnel de hand schudden van Messi, waarna op beelden te zien was dat onder meer Agüero dat geen goed idee vond.

Aan het begin van het toernooi leek een belangrijke rol voor Agüero nog ver weg. De 101-voudig international reisde voorafgaand aan het openingsduel met Saudi-Arabië (1-2 nederlaag) in een vliegtuig vol feestende Braziliaanse fans af naar het Midden-Oosten, waar hij van plan was zijn team succes te wensen voor die wedstrijd. Een paar uur voor de aftrap mocht Agüero het kamp echter nóg niet binnen. "Blijkbaar heb je een pasje nodig om binnen te komen", fulmineerde Kun achteraf op zijn Twitch-kanaal. Agüero liet zelfs weten te denken dat de AFA bewust treuzelde met zijn accreditatie, maar van koude lucht tussen de twee lijkt nu definitief geen sprake meer te zijn.