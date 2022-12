Bizar keepersprobleem NAC: trainer Babos (48) opeens reservedoelman

Vrijdag, 16 december 2022 om 19:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:16

Gabor Babos (48) zit vrijdagavond als reservedoelman op de bank bij NAC Breda. De keeperstrainer van de Parel van het Zuiden zit daar samen met de andere reservekeeper: de jeugdige Roel van Zutphen (18). Babos zit eenmalig op de bank omdat eerste keus Roy Kortsmit coronaklachten heeft en dus ontbreekt. De twintigjarige Pepijn van de Merbel maakt zijn debuut namens NAC tegen Almere City FC.

Mocht Babos daadwerkelijk als invaller worden gebruikt, dan is hij automatisch de oudste speler in het Nederlandse betaald voetbal. Het record is momenteel in handen van voormalig Telstar-speler Paul van der Meeren. De Hongaarse keeperscoach, met 611 duels achter zijn naam, kwam op 12 mei 2013 voor het laatst in actie als doelman. Zijn toenmalige club NEC verloor die dag met 1-2 van RKC Waalwijk. Babos kwam in zijn loopbaan verder uit voor NAC, Feyenoord, MTK Boedapest en FC Sopron.

???? Pepijn van de Merbel vervangt de zieke Roy Kortsmit onder de lat en maakt daarmee zijn debuut. Succes Pepijn! ?? Keeperstrainer Gabor Babos & jeugdkeeper Roel van Zutphen nemen plaats op de bank als reservedoelmannen!#NACpraat #NACalm pic.twitter.com/uvC7FaDcPV — NAC Breda ???? (@NACnl) December 16, 2022

NAC begint met de enigszins teleurstellende dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie aan de laatste competitiewedstrijd van 2022. De bezoekers uit Almere staan keurig vijfde en willen winnen om zo aansluiting te houden met de topploegen. Na een winterstop van enkele weken hervat NAC de competitie op 6 januari thuis tegen Jong PSV. Almere City gaat die dag op bezoek bij titelkandidaat PEC Zwolle.