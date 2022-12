Voormalig PSV'er Jefferson Farfán (38) heeft laatste wedstrijd gespeeld

Vrijdag, 16 december 2022 om 20:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:08

Jefferson Farfán (38) zet per direct een punt achter zijn lange loopbaan. De voormalig vleugelaanvaller van PSV komt vrijdag via Instagram met deze mededeling. De zeer ervaren Farfán geniet in Nederland vooral bekendheid door zijn periode bij PSV, waar hij tussen de zomers van 2004 en 2008 een gewaardeerde speler werd. Ook bij Schalke 04 maakte Farfán naam in het Europese voetbal.

Farfán maakte het nieuws via sociale media bekend. "Na zoveel plezier en mijn grootste dromen waar te hebben gemaakt, is het tijd om afscheid te nemen van de bal en deze mooie fase van mijn leven af te sluiten", schreef de Peruviaan. "Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en voetbal bedankt." De vleugelspeler maakte furore voor de Eindhovenaren en kwam in 170 wedstrijden tot 67 doelpunten en 25 assists. Farfán wist in zijn vier jaar in Eindhoven ieder jaar de landstitel te veroveren.

In zijn eerste seizoen, 2004/05, was de bewegelijke buitenspeler direct basisspeler in het team van toenmalig trainer Guus Hiddink. In dat seizoen bereikte Farfán met zijn ploeggenoten de halve finale van de Champions League, na memorabele overwinningen op onder meer AS Monaco en Olympique Lyon. In de halve eindstrijd ging Milan uiteindelijk op basis van uitdoelpunten door (2-0, 3-1). PSV was in de returnwedstrijd goed op weg om de opgelopen schade in san siro weg te poetsen, maar moest toezien hoe Massimo Ambrosini vlak voor tijd de 2-1 binnenkopte.

La Foquita stond onder meer bekend om zijn harde schot en goede vrije trap. Barcelona en Chelsea toonden toentertijd openlijke interesse in Farfán, maar uiteindelijk zou hij naar Duitsland trekken om voor Schalke te spelen. Net als in Eindhoven werd hij ook in Gelsenkirchen een geliefde speler, waar hij in 228 wedstrijden goed was voor 53 treffers en 69 assists. Nadien trok hij naar Al-Jazira en Lokomotiv Moskou, voordat hij in maart 2021 terugkeerde bij Alianza Lima. Voor het nationale elftal van Peru kwam Farfán liefst 102 keer uit.