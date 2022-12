Marokko zit niet te wachten op ‘idioot’ WK-duel om het brons

Vrijdag, 16 december 2022 om 19:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:00

Marokko lijkt weinig zin te hebben in de wedstrijd om de derde plaats op het WK van zaterdag. Bondscoach Walid Regragui laat vrijdag op de persconferentie duidelijk merken dat zijn selectie niet echt zit te wachten op het duel om het brons. Marokko verloor woensdag in de halve finale met 2-0 van Frankrijk en staat daardoor tegenover Kroatië, dat in de andere halve eindstrijd niet was opgewassen tegen Argentinië (3-0).

"Ik kan niet ontkennen dat ik me wel een beetje erger aan het spelen van deze wedstrijd', aldus Regragui op het persmoment. 'Weer op het veld staan na zo'n grote teleurstelling is altijd erg moeilijk. Het is wel een beetje idioot dat twee landen opnieuw in actie moeten komen na zo'n teleurstelling. We proberen zo positief mogelijk te blijven, maar dat is zeker niet makkelijk", verwijst de keuzeheer van Marokko naar het mislopen van de WK-finale afgelopen woensdag.

Voor Marokko staat een bronzen plak op het spel, al is het volgens Regragui moeilijk om dat nog als doel voor ogen te hebben. "Ik wilde heel graag zondag spelen, niet op zaterdag", doelt de bondscoach op de dag van de finale tussen Frankrijk en Argentinië. "Maar ik heb mijn spelers wel duidelijk gemaakt dat het onze zevende WK-wedstrijd is en dat we daar trots op moeten zijn." Marokko en Kroatië kwamen elkaar in de groepsfase ook al tegen. Enkele weken geleden bleef een winnaar uit: 0-0.

"We wisten toen al dat we met Kroatië een van de beste landen van dit WK troffen", deelt Regragui een compliment uit aan de opponent van zaterdag. "Er werd door veel mensen gezegd dat zij klaar waren na de 0-0 tegen ons, maar ze hebben uiteindelijk een fantastisch toernooi gehad." Voor Marokko is met de halve finale sprake van het beste WK ooit. Het Afrikaanse land overleefde alleen in 1986 ook de poulefase. Destijds was de achtste finale het eindstation van De Leeuwen van de Atlas.